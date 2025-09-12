CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

Stef Peeters en Patro Eisden Maasmechelen maken zich op voor een nieuwe uitdaging in de Challenger Pro League. In een Limburgse clash tegen Lommel gaan ze op zoek naar een nieuwe competitiezege.

Met negen op twaalf staat Patro Eisden Maasmechelen op de derde plaats in het Challenger Pro League-klassement. Een prima start voor de Koempels, zeker gezien het feit dat ze een quasi volledig nieuwe kern moesten opbouwen.

Na zeges tegen Lokeren, Club NXT en RFC Liège en een nederlaag op het veld van Francs Borains kijken ze nu Lommel in de ogen. Stef Peeters, metronoom op het middenveld bij Patro, blikt vooruit naar die partij.

"Het is nog steeds een clash tussen twee culturen", klinkt het bij de middenvelder in Het Laatste Nieuws. Lommel is de voorbije jaren uitgegroeid tot een team met een huizenhoog budget. Iets wat niet meteen het geval is bij Patro.

Patro ongeslagen tegen Lommel

Toch mag Patro de wedstrijd vol vertrouwen aangaan. De vorige vier confrontaties tussen de twee teams werden allemaal gewonnen door de troepen van Stijn Stijnen. Statistieken zeggen niet altijd alles, maar het geeft alleszins een vertrouwensboost aan Patro.

Daarbovenop komt nog eens dat Patro een ijzersterke thuisreputatie heeft. In 2025 verloor het in de Challenger Pro League enkel van SK Beveren, na twee goals van Lennart Mertens. Dat is alweer meer dan een half jaar geleden.