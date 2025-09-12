Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

Ook de Saoedische transfermarkt is ondertussen gesloten. En dat is goed nieuws voor La Louvière. Aanvaller Mouhamed Belkheir blijft dan toch bij de promovendus. Hij zou zelfs dicht bij een contractverlenging staan.

Vorig seizoen was Mouhamed Belkheir een cruciale pion in het promotieverhaal van La Louvière richting de Jupiler Pro League. Hij scoorde maar liefst veertien keer, enkel Jelle Vossen van Zulte Waregem deed beter.

Tijdens de zomermercato werd de Frans-Algerijnse aanvaller genoemd bij Al-Riyadh in Saudi-Arabië. Er werd gewag gemaakt van een transfersom van 1,5 miljoen euro. Mooie winst voor een spits waarvoor La Louvière eerder deze zomer amper 300.000 euro had betaald om de aankoopoptie na zijn huur van Fortuna Sittard te lichten.

Tegen Standard op de eerste speeldag was de 26-jarige aanvaller nog basisspeler, maar sindsdien werd hij niet meer opgenomen in de selectie van Frédéric Taquin, om op die manier een last-minute blessure die zijn transfer in gevaar zou brengen te voorkomen.

Belkheir blijft dan toch

Ondertussen is ook in Saudi-Arabië de transfermarkt gesloten en Belkheir is uiteindelijk niet vertrokken. Volgens Le Soir is er uiteindelijk geen akkoord gevonden tussen de verschillende partijen en dus zal Belkheir ook komend seizoen in ons land blijven voetballen.

De aanvaller lijkt dus te zullen blijven in de Easi Arena en zou zelfs zijn contract kunnen verlengen, dat aan het eind van dit seizoen eindigt. Bij Le Soir geven ze echter aan dat de officiële bevestiging van deze verlenging mogelijk pas komt nadat alle internationale markten gesloten zijn. Toch nog even afwachten dus.