Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclamborden

Maxim De Cuyper begon in de basis bij Brighton voor de uitwedstrijd tegen Bournemouth, maar moest al na 24 minuten geblesseerd naar de kant. De Rode Duivel kwam hard in aanraking met de reclameborden nadat hij door een tegenstander werd geduwd.

Na de overwinning van Arsenal tegen Nottingham gingen er zaterdag om 16.00 uur vijf Premier League-wedstrijden van start. Eén daarvan was de uitwedstrijd van Brighton op het veld van Bournemouth.

Voor de Seagulls begon de partij echter slecht. De jonge middenvelder Jack Hinshelwood moest al na amper drie minuten het veld verlaten. Een klein kwartier later volgde een nieuwe tegenvaller: ook Maxim De Cuyper moest het veld noodgedwongen verlaten

Een paar momenten daarvoor was de Rode Duivel tegen de reclameborden geduwd door de aanvaller van Bournemouth, Antoine Semenyo. Die laatste zorgde nog voor een extra tegenvaller voor Brighton...

Semenyo man van de wedstrijd

Terwijl hij behandeld werd, profiteerde Bournemouth ervan om de score te openen via Scott, met een pass van Semenyo, die de ruimte benutte die De Cuyper achterliet.

Onze landgenoot keerde nog even terug op het veld, maar zakte in de 24ste minuut opnieuw in elkaar en moest vervangen worden door Kadioglu. Ondanks de gelijkmaker van Mitoma net na rust, trok Bournemouth aan het langste eind: 2-1.

Het was opnieuw die duivelse Semenyo die betrokken was bij het doelpunt. Dit keer besloot hij op het uur zelf raak vanaf de strafschopstip. Voor De Cuyper betekent dit een kleine terugval, al leek de blessure op het eerste gezicht niet al te ernstig.