Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Nadat de eerste twee wedstrijden op vrijdagavond werden afgewerkt, staat er ook op zaterdag heel wat lekkers op het menu in de Challenger Pro League. Uitkijken is het naar een Limburgse clash en het duel van leider KV Kortrijk.

Lokeren en Beerschot kunnen met een gerust gevoel het weekend aanvatten. Zij wonnen op vrijdagavond van respectievelijk Lokeren en RSCA Futures. Voor Lokeren de eerste zege van het seizoen, Beerschot klimt naar de derde plaats.

Het zwaartepunt van de Challenger Pro League ligt, zoals steeds op zaterdag. Opgelet: Er zijn niet langer vijf wedstrijden op zaterdag, maar vier. Op zondag zijn er vanaf nu telkens twee wedstrijden in plaats van één.

Limburgs duel

Zaterdagmiddag (16u) is er de clash tussen Patro Eisden Maasmechelen en Lommel, de nummers vier en vijf in het klassement. Met een zege kan Patro opnieuw naar de derde plaats springen. Als Lommel wint, springt het op zijn beurt over de Koempels en Beerschot naar plaats drie.

Om 20u worden er drie wedstrijden afgewerkt. KV Kortrijk trekt met het maximum van de punten naar Jong Genk, dat niet onaardig is begonnen met vier op negen. Als het niet verliest, wordt Kortrijk voor minstens één dag alleen leider.

Club NXT ontvangt RFC Liège. De Luikenaars kunnen mits gunstige resultaten op andere velden de top zes binnensluipen. Club NXT kan op zijn beurt Lierse nog dieper in de put duwen en uit de degradatiezone klimmen. Francs Borains ontvangt Eupen in een duel tussen twee teams die een frisse start maakten in de Challenger Pro League.

Luik FC
Eupen

 Speeldag 5
RSCA Futures RSCA Futures 0-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 16:00 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 SK Beveren SK Beveren
Francs Borains Francs Borains 20:00 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/09 Seraing Seraing

