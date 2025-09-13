Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

Bij onze noorderburen zitten ze aan de vijfde speeldag. Belgisch talent Mika Godts speelde zich voor de zoveelste keer in de kijker.

Mika Godts breekt potten in Nederland. De 20-jarige Belg kwam in 2023 over van de beloften van Genk. Sindsdien speelde hij regelmatig bij Ajax. Dit seizoen kwam hij al drie keer aan de bak.

Tegen Zwolle ging Ajax op zoek naar drie punten en de voorlopige eerste plaats in de stand. Na twee gewonnen wedstrijden en twee gelijke spelen telde Ajax acht punten.

Ajax-coach John Heitinga gaf Mika Godts een basisplaats tegen Zwolle en die stelde niet teleur. Na 18 minuten spelen gaf hij een assist aan Klaassen voor de openingstreffer.

Twintig minuten later zette Godts ook zichzelf op het scorebord. Zwolle kon tegenprikken maar minuut 86 besliste opnieuw Godts de wedstrijd met zijn tweede van de avond.

De aanvaller kroonde zich zo tot man van de wedstrijd in de 3-1 winst tegen Zwolle. Voorlopig maakt Godts nog geen deel uit van de Rode Duivels. Moet Rudi Garcia eens aankloppen bij de Belg?