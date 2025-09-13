Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden
Foto: © photonews
Stijn Stijnen, trainer bij Patro Eisden Maasmechelen, overweegt het gebruik van een bodycam om toekomstige discussies over zijn gedrag langs de zijlijn te vermijden.

Stijnen kwam recent in opspraak na de wedstrijd tegen Lierse op 11 april. Het Bondsparket legde hem aanvankelijk een cursus agressiebeheersing op, maar na beroep werd de sanctie omgezet in vier speeldagen schorsing en een boete van 500 euro.

Volgens zijn raadsman Walter Van Steenbrugge baseerde de Disciplinaire Raad zich op onjuiste verklaringen van de match delegate Eddy Vermeirsch. “Die valse verklaringen kunnen we aantonen met beelden,” aldus Van Steenbrugge, die een strafklacht indiende wegens vermeende inbreuk op artikel 196 van het strafrecht.

Stijnen zelf benadrukt dat hij zelden betrokken is bij incidenten na het eindsignaal. “Lijst de incidenten uit heel mijn carrière maar op. Je zal er slechts twee vinden,” verklaarde hij in Het Belang van Limburg. Naast het recente voorval verwijst hij naar een incident in 2010, toen Ivan De Witte Karel Geraerts in de spelerstunnel aanviel.

Bodycam

Om toekomstige discussies te vermijden, overweegt Stijnen het gebruik van een bodycam. “Ik heb al overwogen om een bodycam aan te trekken, zodat ik die bij een dagvaarding mee kan nemen naar de zitting,” stelt hij. “Dan ziet en hoort iedereen meteen wat ik tegen wie gezegd heb,” voegt hij eraan toe.

Stijnen geeft aan dat hij al bezig is met de praktische uitwerking van dit idee. Hij wil hiermee niet alleen zichzelf beschermen, maar ook een precedent scheppen voor andere voetbalprofessionals. “Veel match delegates denken dat ze kunnen verklaren wat ze willen,” merkte Van Steenbrugge eerder al op. Volgens hem is het positief dat Stijnen deze stap durft te zetten, ook in het belang van anderen binnen het voetbal.

Rem

Hoewel Stijnen erkent dat emoties soms oplopen, benadrukt hij zijn inspanningen om conflicten te vermijden. “Ik ga vaak op de rem staan na de match,” verklaart hij. Zijn keuze om bij het incident in Lierse weg te stappen in plaats van de match delegate te volgen, illustreert volgens hem zijn intentie om confrontaties te vermijden. Hij stelt dat zijn reputatie niet mag afhangen van subjectieve interpretaties.

2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

