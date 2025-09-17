Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Er kwamen vanavond geen Belgische ploegen in actie. Maar hoe verliepen de andere wedstrijden op deze tweede voetbalavond van de eerste speeldag in de Champions League?

We herhalen het nog eens graag: Union SG nam dinsdag al de maat van PSV. Laat ons hopen dat Club Brugge donderdag ook drie punten magh bijschrijven.

Geen Belgische ploegen op Het Kampioenenbal vanavond, maar wél Belgen. We geven alvast een overzicht.

17/09/2025 18:45 Olympiakos Piraeus - Pafos FC 0-0 17/09/2025 18:45 Slavia Praag - Bodø Glimt 2-2 17/09/2025 21:00 Liverpool FC - Atlético Madrid 3-2 17/09/2025 21:00 PSG - Atalanta 4-0 17/09/2025 21:00 Bayern München - Chelsea 3-1 17/09/2025 21:00 Ajax - Inter Milaan 0-2

Vincent Kompany snoerde met Bayern München alvast alle criticasters de mond. Der Rekordmeister had eigenlijk nooit echt moeite met Chelsea FC.

Voor Mika Godts en AFC Ajax én Charles De Ketelaere en Atalanta Calcio was het vanavond minder leuk. Onze landgenoten verloren hun opener.

Meteen een (onverhoopt) punt

Toch ook het vermelden waard. Landry Dimata stond meteen in de basis bij Pafos FC. De voormalige aanvaller van onder meer KV Oostende en RSC Anderlecht pakte een punt bij Olympiakos Piraeus.