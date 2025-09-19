Jeremy Doku na nieuwe glansprestatie: "Ben op niveau aan het komen"

Net als in de Manchester derby zorgde Jeremy Doku ook op donderdag met een prima prestatie mee voor de winst van Manchester City. Tegen het Napoli van Kevin De Bruyne werd het uiteindelijk 2-0.

Op donderdag stond Manchester City - Napoli in het teken van één man. Kevin De Bruyne maakte de terugkeer naar 'zijn' Manchester City. Maar voor de Rode Duivel werd het uiteindelijk een terugkeer in mineur.

Na nog geen half uur spelen werd hij al naar de kant gehaald nadat aanvoerder (en verdediger) Di Lorenzo een rode kaart had gekregen. Collega-Rode Duivel en voormalige ploeggenoot Jeremy Doku blikt bij Sporza terug op dat moment.

"Het is jammer voor hem. We hadden hem graag meer zien spelen. Aan de andere kant is het natuurlijk goed voor ons, aangezien we weten hoe gevaarlijk hij kan zijn", vertelt de flankspeler die in de tweede helft de 2-0 zege veiligstelde.

Groeien naar beste niveau

Na een prima wedstrijd tegen de buren van Manchester United (met twee assists) speelde Doku opnieuw een goede wedstrijd: ""Ik zei tijdens de interlandperiode dat ik daarvoor niet de beste Jeremy was. Dat was eerlijk van mij. Ik zei er ook bij dat het ging komen. Ik voel nu dat ik stilletjesaan op niveau ben aan het komen."

Voor Doku en Manchester City wacht komend weekend een heel belangrijke wedstrijd in de Premier League. Op zondag trekken ze naar Arsenal, dat na vier speeldagen tweede staat met negen op twaalf. City staat achtste met zes op twaalf.