Heeft Beerschot goud in handen? "Dat straalt hij hier meteen uit"

Beerschot-supporters hebben er lang naar uitgekeken, maar de komst van Arnold Vula lijkt nu al een schot in de roos. De aanvaller had niet veel tijd nodig om zich te tonen: amper na zijn invalbeurt liet hij een eerste visitekaartje achter met een wondermooie treffer.

Met een knappe draaibeweging zette hij zijn verdediger in de wind, om daarna de bal perfect in de rechterbenedenhoek te krullen. Het bleef niet bij die ene flits. Ook in de minuten nadien bleef Vula nadrukkelijk aanwezig.

Hij combineerde soepel balgevoel met snelheid en bewees bovendien een neus voor de goal te hebben. Voeg daar nog zijn kopbalsterkte aan toe en je krijgt het profiel waar Beerschot al jaren naar smacht: een diepe spits die doelgericht en veelzijdig is.

Vula kan de spits worden die Beerschot de voorbije seizoenen miste

Coach Messoudi ziet in zijn nieuwe nummer negen alvast een belangrijke pion voor de toekomst. Op het YouTube-kanaal van de club gaf hij al wat extra duiding bij de transfer. “Hij komt uit de Franse derde klasse, en speelde daar bij een team dat kampioen werd. Hij heeft er bewezen dat hij weet waar het doel staat. Dat straalt hij hier meteen ook uit.”

De coach benadrukte wel dat Vula nog tijd nodig heeft om helemaal zijn topvorm te bereiken. Omdat hij later aansloot op de stage, zit hij nog midden in een aanpassingsperiode. “Wij gaan hem daarin begeleiden”, aldus Messoudi. “Maar hij is duidelijk een spits die instinctief weet hoe hij zich in de zestien moet positioneren.”

Voor Beerschot kan Vula zo uitgroeien tot de ontbrekende schakel in de aanval. De club miste de voorbije seizoenen een echte afwerker die de ploeg kon dragen in de zone van de waarheid. Met Vula lijkt die rol eindelijk ingevuld te worden.