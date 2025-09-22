Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Met 14 op 18 heeft Beerschot zijn start niet gemist. Sporting Director Murat Akin blikt tevreden terug op een drukke transferzomer. De basis voor de goede resultaten werd volgens hem al vroeg gelegd.

“Eind maart lag onze lijst met belangrijkste targets klaar. Als je er 14 van de 15 kan binnenhalen, mag je spreken van een geslaagde mercato", vertelt hij in GvA. Het beleid was duidelijk: geen huurspelers, maar vaste waarden met meerjarige contracten. Alleen Labie werd gehuurd bij Zulte Waregem. “We hebben nul euro uitgegeven aan transfersommen, maar hebben wel de op één na duurste kern van 1B. Het was de bedoeling om iets moois en ambitieus op te bouwen richting toekomst.”

Daarbij werd niet alleen naar ervaring gekeken, maar ook naar de doorstroming van jong talent. “Met Doucouré, El-Grafel en Vargas hebben we eigen jeugd die kansen krijgt. Daarnaast kwamen jonge jeugdinternationals als Mansouri en Lugano. Ze zullen tijd nodig hebben, maar dit is bouwen aan de lange termijn.”

Mo Messoudi met een cruciale rol bij Beerschot

Een cruciale rol was er voor Mo Messoudi, de nieuwe coach. “Hij kende het huis en de competitie, en bracht meteen een positieve vibe. Bovendien heeft hij zelf meegeholpen om spelers te overtuigen, zoals Van Eenoo. Zijn invloed was zeer belangrijk in dit proces.”

Akin benadrukt dat ook het behoud van sterkhouders essentieel was. “Voor Loïc Mbe Soh was er veel interesse, maar hij koos ervoor om te blijven. Dat appreciëren we enorm. Hij bleef altijd gemotiveerd en geloofde in ons project.”

Tot slot gelooft Akin dat de kern voldoende wapens heeft om mee te doen bovenaan. “Met Kosiah, Van la Parra en Vula hebben we aanvallende opties die hun kans verdienen. En namen als Haraguchi en Haj Mohamed geven extra kwaliteit. Ik denk niet dat er nog versterking nodig is.”

Jong Genk - K Beerschot VA

K Beerschot VA
Jong Genk

2e klasse

 Speeldag 6
Lierse SK Lierse SK 2-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-2 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 1-1 RSCA Futures RSCA Futures
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-1 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 0-2 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 0-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren

