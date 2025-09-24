FIFA denkt aan nóg verdere uitbreiding van wereldbeker: "Geloven in een historisch WK in 2030"

Komende zomer staat het WK op het programma. Dat zal voor het eerst met 48 landen plaatsvinden. Toch lijkt daar niet het eindpunt te liggen. Toch niet als het van FIFA-baas Gianni Infantino afhangt.

Het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, Canada en Mexico van komende zomer zal het eerste zijn waaraan 48 landen deelnemen. Op het WK in Qatar van 2022 waren er nog maar 32 deelnemers aan het eindtoernooi.

Maar FIFA-voorzitter Gianni Infantino is niet van plan het bij 48 deelnemers te laten. Op dinsdag vond er een vergadering plaats waarbij Infantino met een aantal Zuid-Amerikaanse leiders de mogelijkheid besprak het deelnemersveld nog verder uit te breiden.

WK met 64 landen?

Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens hen wil Infantino dat er op het WK in 2030, dat plaatsvindt in maar liefst zes landen (Spanje, Portugal, Marokko, Uruguay, Paraguay én Argentinië), 64 landen kunnen deelnemen.

“Wij geloven in een historisch WK 2030”, klinkt het bij Alejandro Dominguez, de voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie CONMEBOL. Volgens Argentijnse bronnen steunt Dominguez het idee van Infantino volledig.

Indien het effectief tot een nog verdere uitbreiding van het WK komt, zullen er in 2030 maar liefst 128 wedstrijden worden gespeeld om een wereldkampioen te verkrijgen. Ter vergelijking, op het WK in Qatar waren dat er maar 64.