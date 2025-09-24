Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd
Foto: © photonews
Word fan van België! 2604

Bondscoach Roberto Martinez kreeg slecht nieuws te verwerken. In zijn huis in Cascais werd ingebroken, waarbij de dieven luxehorloges en sieraden ter waarde van zo'n miljoen euro buitmaakten.

Roberto Martinez is momenteel nog steeds actief als bondscoach van Portugal. De 52-jarige Spanjaard begon aan die job na zijn periode bij de Rode Duivels.

Op sportief vlak gaat het helemaal niet slecht, maar nu kreeg hij op persoonlijk vlak toch heel slecht nieuws te horen. Er werd namelijk ingebroken in het huis van de trainer.

Roberto Martinez krijgt dieven over de vloer

Dat meldt CNN Portugal althans. Vorige zaterdag zouden inbrekers hebben toegeslagen tussen 16u30 en 19u30, Martinez en zijn gezin waren niet thuis op het moment van de feiten.

De dieven zouden er minstens 12 luxehorloges hebben gestolen, net als een aantal sieraden. Goed voor een totaalwaarde van ongeveer één miljoen euro. Lokale media meldt dit, al werd het nog niet bevestigd.

Martinez woont met zijn vrouw en zijn twee kinderen (Luella, 11 en Safianna, 6) in een huis in Cascais. Dat is een kuststad vlakbij Lissabon.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Roberto Martinez

Meer nieuws

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

08:41
Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Reactie

Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!"

08:10
5
Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0"

08:00
1
Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

Jan Ceulemans is duidelijk over Belgische topclub: "De titel is een must"

07:40
Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

Gevoelige transfer in de maak: voormalige Standard-speler staat dicht bij move naar Anderlecht

07:20
Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld

07:00
1
Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

Komt het er nu wél van? Sterke man van absolute Belgische topclub pleit voor BeNeLiga

06:30
Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van" Reactie

Bij Anderlecht beginnen ze het toch 'ambetant' te vinden hoe tegenstanders spelen: "Ik ben er geen fan van"

06:00
KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..." Reactie

KAA Gent héél zwak, reacties spreken boekdelen: "Verliezen kan gebeuren, maar dit..."

05:30
Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" Reactie

Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien"

23:15
4
Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

Rondje in de Challenger Pro League: Beerschot springt naar tweede plaats, Anderlecht wint vanavond twee keer!

23:00
Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam

Stroeykens bevrijdde Anderlecht tegen een Gent dat wel hééll teleurstellend voor de dag kwam

22:23
Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

Beerschot zet druk op de ketel van Beveren en Kortrijk, Anderlecht pakt belangrijke punten dankzij 16-jarige

22:45
Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk Analyse

Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk

22:30
2
Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

22:00
"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

"We hadden een deal..." met de verkeerde club! Sven Jaecques legt uit hoe transfer van Lammens héél lastig was

21:40
2
Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

Wist Kompany dit al? 'Bayern München moet vrezen voor bliksemvertrek van Harry Kane'

21:20
Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

Zo liggen de kaarten op tafel: Anderlecht én Stroeykens denken hetzelfde over contractverlenging

21:00
Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

Probleem opgelost bij Club Brugge: iedereen vond het niet genoeg, maar hij verbaast met snelle ontwikkeling

20:40
3
"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

"Schandalige arrogantie én minachting!" Hoe de vête tussen Marseille en PSG een nieuw hoogtepunt heeft bereikt

20:20
Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot

20:00
11
Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil

19:40
2
JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

JPL-spits maakt indruk op Filip Joos: "Onuachu-vibes"

19:30
Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

Paleisrevolutie bij Tielemans en Onana: 'De ene per direct weg, de andere krijgt héél duidelijk ultimatum'

19:20
1
Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

Serieuze opsteker voor Anderlecht: paars-wit recupereert belangrijke speler

18:50
Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

Het geval Cédric Hatenboer dat Olivier Renard koppijn bezorgt: hoe het zover is kunnen komen

18:40
Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

Wesley Sonck geeft de reden waarom zélfs Dender zich geen zorgen moet maken

18:30
Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen

Tedesco riep hem nog op voor zijn laatste matchen: Rode Duivel maakt zijn eerste minuten van het seizoen

18:22
Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

Opvallende afwezigen en een belangrijke terugkeer bij Club Brugge voor match tegen Westerlo

17:40
"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

"In het moderne voetbal bestaat dankbaarheid niet": Danijel Milicevic hard na ontslag bij Gent

18:00
Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

Waarom Bayat zo los ging na nederlaag tegen Zulte Waregem en we hem misschien nog dankbaar moeten zijn

17:50
2
Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

Jorthy Mokio krijgt plots steun uit wel heel opvallend hoek

17:20
Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink

17:01
5
Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

16:30
Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

Club Brugge werd al gewaarschuwd: "Ik verwacht dat ze hun lesje geleerd hebben"

16:00
1
Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

Roméo Lavia verrast met opvallend bericht na Ballon d'Or voor Dembélé

15:31

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 2-1 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-1 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 11-1 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 2-1 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1-2 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 2-2 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 2-3 Portugal Portugal
Servië Servië 0-5 Engeland Engeland
Albanië Albanië 1-0 Letland Letland

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Naar Glasgow en... naar Stayen! Waarom Fink voor een cruciale week staat met KRC Genk bardolino bardolino over Antwerp heeft héél goed nieuws over de opening van Tribune Twee op Bosuil 1872 1872 over Er stak er eentje met kop en schouders bovenuit bij Anderlecht: "Hij kan alles!" Negenduuzend Negenduuzend over Anderlecht - KAA Gent: 1-0 Don Doumbia Don Doumbia over Ivan Leko wijst naar 'toptactiek' Besnik Hasi voor winst Anderlecht: "Dat konden we niet voorzien" SmurF SmurF over Jacky Mathijssen waarschuwt Genk-trainer Thorsten Fink 1872 1872 over Ivan Leko opvallend positief na nederlaag tegen Anderlecht: "Het was slechts 1-0" ruud 1961 ruud 1961 over Waarom Olivier Renard ook bij een verlies van Anderlecht niet aan Hasi zou hebben getwijfeld mantoch mantoch over Nu de handtekeningen gezet zijn: Dit bedrag betalen de Japanners voor de aandelen van Beerschot --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved