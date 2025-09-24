Inbraak bij Roberto Martinez (ex-bondscoach Rode Duivels): dit is er gebeurd

Bondscoach Roberto Martinez kreeg slecht nieuws te verwerken. In zijn huis in Cascais werd ingebroken, waarbij de dieven luxehorloges en sieraden ter waarde van zo'n miljoen euro buitmaakten.

Roberto Martinez is momenteel nog steeds actief als bondscoach van Portugal. De 52-jarige Spanjaard begon aan die job na zijn periode bij de Rode Duivels.

Op sportief vlak gaat het helemaal niet slecht, maar nu kreeg hij op persoonlijk vlak toch heel slecht nieuws te horen. Er werd namelijk ingebroken in het huis van de trainer.

Roberto Martinez krijgt dieven over de vloer

Dat meldt CNN Portugal althans. Vorige zaterdag zouden inbrekers hebben toegeslagen tussen 16u30 en 19u30, Martinez en zijn gezin waren niet thuis op het moment van de feiten.

De dieven zouden er minstens 12 luxehorloges hebben gestolen, net als een aantal sieraden. Goed voor een totaalwaarde van ongeveer één miljoen euro. Lokale media meldt dit, al werd het nog niet bevestigd.

Martinez woont met zijn vrouw en zijn twee kinderen (Luella, 11 en Safianna, 6) in een huis in Cascais. Dat is een kuststad vlakbij Lissabon.