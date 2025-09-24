Théo Leoni en Norman Bassette schitteren onder Karel Geraerts

De Ligue 2 lacht de voormalige JPL-spelers spelers toe. De Belgische kolonie van Reims liet dinsdagavond van zich horen.

Terwijl Lucas Stassin Saint-Étienne op zijn schouders droeg door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren tegen Amiens, waren er andere Belgen actief in de Franse tweede klasse.

Tijdens de wedstrijd Reims - Clermont kwamen er drie Belgen in actie: Théo Leoni en Norman Bassette stonden in de basis bij Karel Geraerts (uiteraard zonder Teddy Teuma mee te tellen), Maximiliano Caufriez stond aan de aftrap aan de andere kant.

Bassette en Leoni beslissend

De wedstrijd kantelde snel: al na drie minuten stond Clermont met tien man nadat een verdediger Bassette ten val bracht toen hij alleen op het doel af ging. Reims profiteerde hiervan door de score te openen aan het einde van het eerste kwartier en nog een doelpunt te maken vlak voor de rust. Gevolgd door een 100% Belgisch doelpunt in de tweede helft.

Bassette, goed bediend door Théo Leoni, kon met een krachtig schot de 3-1 op het bord zetten, enkele minuten na het tegendoelpunt van de bezoekers. De eerste beslissende actie voor onze twee landgenoten sinds hun aankomst bij Reims.

Reims heeft uiteindelijk met 4-1 gewonnen, wat het vertrouwen herstelt na de 3-2 nederlaag tegen Saint-Étienne. De ploeg van Karel Geraerts (en Tim Smolders) stijgt naar de vijfde plaats in het klassement van de Ligue 2.