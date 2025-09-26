Jong Genk geeft spelers van Fink niet goede voorbeeld: Stijn Stijnen staat te pronken in top 5 na afstraffing

Stijn Stijnen kan weer wat meer tevreden zijn als hij naar de stand kijkt. Zijn ploeg staat in de top 5 in de Challenger Pro League na een ruime overwinning bij Jong Genk.

Het is een belangrijk weekend in Genk, met de derby tegen STVV die zondag op het programma staat voor Thorsten Fink en zijn spelers. Het had wel fijn geweest als de talenten van Jong Genk de eerste ploeg een extra impuls hadden kunnen geven. Jong Genk opende zelf vanavond het weekend in de Challenger Pro League en ontving Patro Eisden.

De avond begon ook goed voor de Genkenaren: via Beniangba werd het in de tweede minuut al 1-0. Stijn Stijnen zag zijn ploeg al snel op gelijke hoogte komen: Rousseau hing de bordjes gelijk. Even voorbij het halfuur was er een cruciale fase: Mbavu mocht zich op De Leunen sneller gaan douchen dan de anderen en werd met rood naar de kant gestuurd.

Tweede treffer Rousseau brengt Patro op voorsprong

Rousseau bleef kalm van op de stip en maakte er 1-2 van. Jong Genk dus op achterstand en met een man minder: dat zag er niet goed uit voor de thuisploeg. Bij Patro roken ze bloed en toonden ze zich genadeloos. Nog voor rusten sloegen de bezoekers hun tegenstander KO. Mabanza verdubbelde de marge voor Patro met de 1-3.

Het einde van de eerste helft was dan al dichtbij, maar Kaparos zag nog zijn kans om vlak voor de pauze de 1-4 aan te tekenen. Dat maakte het alleen nog maar een mooier verhaal voor Patro Eisden. De komst van de 23-jarige speler werd enkele weken geleden aangekondigd. Nu luisterde de Domenicaanse voetballer zijn debuut op met een doelpunt.

Stijnen en zijn spelers springen naar vijfde plek

De tweede helft was compleet overbodig: de score wijzigde dan ook niet meer. Stijn Stijnen en zijn jongens staken de drie punten op zak en rukken op in de stand. Ze komen nu met dertien punten op een mooie vijfde plaats terecht. Jong Genk blijft twaalfde met zeven punten.