Money-time voor de Rode Duivels: dit is wanneer Rudi Garcia zijn volgende selectie zal onthullen

De internationale break van september is nog maar net voorbij of die van oktober komt er al aan. Over zeven dagen zal Rudi Garcia zijn selectie bekendmaken voor de wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales.

Nog geen twintig dagen geleden eindigde de internationale pauze van september na twee ruime overwinningen van de Rode Duivels: 0-6 tegen Liechtenstein en tegen 6-0 tegen Kazachstan in het Lotto Park.

Er is geen tijd om de competities rustig te laten verlopen, want de internationale pauze van oktober komt er al aan. Over veertien dagen zal België Noord-Macedonië ontvangen in de Planet Group Arena in Gent, voordat ze naar Cardiff gaan om het tegen Wales op te nemen.

Nog zeven dagen te gaan voor de volgende selectie van Rudi Garcia

Twee beslissende wedstrijden voor de spelers van Rudi Garcia, tegen de twee andere kanshebbers voor de eerste plaats in de groep en de directe kwalificatie voor het WK 2026. De bondscoach van de Duivels zal dus de juiste keuzes moeten maken in zijn selectie.

En hij zal niet lang meer wachten om zijn definitieve lijst bekend te maken: de aankondiging van de selectie staat gepland voor volgende week vrijdag, over zeven dagen. Het is zeer waarschijnlijk dat Garcia al een goed beeld heeft van de namen die hij erbij wil.

Ter herinnering, dit zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat de nationale selecties op iets meer dan een maand tijd twee keer bij elkaar komen. Vanaf volgend seizoen heeft de FIFA gepland om deze twee internationale pauzes samen te voegen, voornamelijk om de vliegreizen van spelers die van een ander continent moeten komen te beperken.