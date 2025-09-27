Jürgen Klopp veranderde het leven van deze Rode Duivel: "Hij is een heel belangrijk persoon voor mij"

Jürgen Klopp is al enkele maanden betrokken bij de sportstrategie van de Red Bull-galaxie. Aan de kant van Leipzig heeft hij dus aangedrongen op de komst van Johan Bakayoko.

Na Arthur Vermeeren en Antonio Nusa een jaar geleden en Loïs Openda voor hen, blijft Leipzig jonge spelers aantrekken die bekend zijn in het Belgische voetbal. Enkele weken geleden heeft de Duitse club Johan Bakayoko weggeplukt bij PSV.

De 22-jarige winger kwam uit een wat lastige periode bij PSV, waar hij vaker dan gewoonlijk op de bank zat. "Ik voelde dan dat ik een nieuwe omgeving nodig had", geeft hij eerlijk toe in zijn interview met Sporza.

RB Leipzig om opnieuw tot bloei te komen

"Ik was het gewend om alles te spelen bij PSV. Maar de coach maakte andere keuzes en is hij kampioen geworden, dus nam hij de goeie beslissingen. Het was aan mij om te zoeken hoe het kwam dat ik de voorkeur niet meer kreeg. Ik ben iemand die mezelf altijd in vraagt stelt", legt Bakayoko uit.

Hoewel Leipzig dit seizoen niet in de Champions League speelt, aarzelde de Rode Duivel niet lang. Een goed gesprek met Jürgen Klopp, die nu de architect is van de overkoepelende strategie van Red Bull, heeft hem definitief overtuigd.

"Ik zag een grote kans om hier te groeien als voetballer en als mens. Maar vooral ook een goed gesprek met Klopp bevestigde dat dit de juiste keuze was. Met al zijn ervaring is hij een heel belangrijk persoon voor mij", besluit Bakayoko.