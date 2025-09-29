Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"

Beerschot raast door de Challenger Pro League: "Troffen groep in zak en as aan"
Beerschot blijft de perfecte reeks voortzetten in de Challenger Pro League. Tegen Sporting Lokeren wisten de Mannekes de drie punten thuis te houden dankzij een late strafschop van Lukas Van Eenoo. Met een vijftien op vijftien scoort de ploeg van Mo Messoudi tot nu toe een topstart.

De wedstrijd kende al vroeg een domper: Bas Van den Eynden moest na vijf minuten naar de kant met een knieblessure. Messoudi gaf zelf een update over zijn speler: “Maandag staat een MRI gepland", klinkt het in GvA.

"Op zich is er niet zo veel zwelling, maar hij heeft een zeurende pijn aan de binnenkant van zijn knie. Binnen drie weken spelen we pas onze volgende competitiewedstrijd, met een beetje geluk kunnen we hem dus snel recupereren.”

Groep hangt nu aan elkaar

Messoudi is bijzonder tevreden over de mentale groei van zijn ploeg: “Allereerst gaan we genieten van deze overwinning en van de mooie reeks die we neergezet hebben. We gaan wat oefenmatchen inplannen om spelers helemaal fit te krijgen, goede trainingen neerzetten en daar ook de focus leggen op dingen die nog niet goed zijn in ons spel."

"Toen we hier arriveerden, troffen we een groep die in zak en as zat. Nu hangt de groep aan mekaar, iedereen zit op dezelfde lijn en dat is mooi om te zien.”

Van Eenoo kijkt vooruit naar de interlandbreak: “We kunnen de komende vrije weken gebruiken om nog verder te bouwen met de spelers die er last minute bij zijn gekomen. Het is belangrijk om hen op training volop in te passen, dingen in te oefenen en hen beter te leren kennen. Misschien is het jammer dat we even de pauzeknop moeten induwen, maar het geeft dus ook kansen.”

