Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge trainde nog een laatste keer op eigen bodem, alvorens af te reizen richting Bergamo voor de belangrijke wedstrijd tegen Atalanta. Een paar spelers zitten niet op het vliegtuig, een paar anderen verrassend wel.

Uiteraard is er ook deze week nog geen sprake van Simon Mignolet in de selectie, waardoor er twee jonge goalies mee mogen naar het Italiaanse Bergamo voor het belangrijke duel tegen Atalanta.

Ook Jorne Spileers is echter buiten strijd. Hij viel uit en kan er dus niet bij zijn tegen Atalanta. Al is er ook goed nieuws gekomen na de training op maandagvoormiddag.



Zo was Diakhon twijfelachtig voor het duel, maar hij lijkt fit te raken. Na de training ging de knoop doorgehakt worden en hij zit in ieder geval op het vliegtuig richting Italië.

Diakhon, Romero en Campbell zijn er wél bij

De selectie van 24 man is ondertussen ook al vertrokken met het vliegtuig en zal maandagavond aankomen op Italiaanse bodem. Dan geeft Nicky Hayen ook meteen een persconferentie om 18.30 uur.

Ook Romero - die vorig weekend nog gepasseerd werd - zit opnieuw in de kern, net als de jonge aanvaller Campbell. De match is op dinsdagavond om 18.45 uur.