Hier zat hij de hele tijd op te wachten: 'Philippe Clement is de nieuwe coach van Duitse traditieclub'

Philippe Clement heeft nog steeds geen nieuwe uitdaging gevonden. Er toonden clubs concrete interesse, maar ook voor de coach moet het plaatje kloppen. En dat zou nu wél kunnen gebeuren.

Philippe Clement wacht al sinds februari op een uitdaging. De voormalige Rode Duivel vond sinds zijn vertrek bij Rangers FC nog geen nieuwe club.

Aan interesse nochtans geen gebrek. Clement werd genoemd bij Standard en Antwerp FC. Ook het Poolse Pogon Szczecin kon onze landgenoot uiteindelijk niet overtuigen.

Héél interessante vacature...

En misschien maar goed ook. Er komt namelijk een héél interessante positie vrij. Borussia Mönchengladbach heeft Gerardo Seoane ontslagen na de 4-6-nederlaag tegen Eintracht Frankfurt.

En de Duitse traditieclub blijft niet bij de pakken zitten. BILD weet dat de eerste contacten met Philippe Clement al gelegd zijn om aan de slag te gaan in het Borussia Park.

... En Philippe Clement is dé topkandidaat!

Mönchengladbach is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot een stabiele subtopper in de Bundesliga. Al is er momenteel werk aan de winkel. Die Fohlen staan na vijf speeldagen op de laatste plaats met amper twee punten.