Heeft Philippe Clement (eindelijk) nieuwe uitdaging beet? 'Deze buitenlandse club wil coach héél graag hebben'

Gaat Philippe Clement binnenkort in Polen aan de slag? Pogon Szczecin heeft contact opgenomen met de Belgische coach.

Hebben de bestuurders van Pogon Szczecin DIT ARTIKEL gelezen op Voetbalkrant.com? We moeten het misschien gaan geloven. De woorden van Philippe Clement zijn immers nog niet koud of er is concrete interesse.

Poolse media melden dat Pogon Szczecin zich heeft gemeld bij Clement. De Poolse nummer negen is op zoek naar een nieuwe coach en kijkt in de richting van onze landgenoot.

🚨 Władze Pogoni Szczecin spotkały się w Turcji z kandydatami na nowego trenera. Wśród nich Philippe Clement - ostatnio szkoleniowiec Glasgow Rangers.



Belg jest faworytem, ale temat nie jest przesądzony. Pogoń rozmawia też z innymi szkoleniowcami:



▶️ https://t.co/bBHRTmSOrn pic.twitter.com/PJsBDJmD60 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 17, 2025

Voor de volledigheid: Pogon wedt op meerdere paarden. Ook enkele Portugese en Duitse coaches staan op de shortlist, maar Clement is de favoriet van het bestuur.

Klinkt Pogon bekend in de oren? Dat kan héél goed zijn. De Poolse club was afgelopen zomermercato ook eventjes in de running om Mats Rits naar Polen te halen. De middenvelder had echter geen trek in een verhuis.

Eindelijk uit de wachtkamer?

Voor de volledigheid: Clement zit al sinds februari in de wachtkamer na zijn ontslag bij Rangers FC. Eerder was hij aan de slag als coach van onder meer KRC Genk, Club Brugge en AS Monaco.