Keert Philippe Clement snel terug naar ons land? Rode Duivels, Antwerp en Standard werden al genoemd

Philippe Clement zit al sinds eind februari zonder job. Binnenkort zal daar zeker verandering in komen, daar is de succescoach van overtuigd. Een terugkeer naar België? Dat zit er niet meteen in, zo lijkt het op het eerste zicht.

Sinds eind februari zit Philippe Clement zonder job, nadat er een einde aan zijn avontuur bij het Schotse Rangers kwam. Over de term ontslag wil hij niet spreken.

Binnenkort nieuw avontuur?

"Ik ben misschien op het verkeerde moment bij die clubs binnen gestapt. Maar ik ben in Monaco en Glasgow nog altijd graag gezien omdat ze daar weten welk werk ik heb verricht", klinkt het in Het Nieuwsblad.

En dus is het wachten op een nieuw avontuur. Op dit moment is hij daar door een tweede heupoperatie nog niet klaar voor, maar hij hoopt binnen enkele weken opnieuw te kunnen knallen.

Was Philippe Clement kandidaat bij de Rode Duivels?

Hij is ervan overtuigd dat er snel iets op zijn weg zal komen. Het liefst in het buitenland, zodat hij nieuwe culturen en avonturen kan opdoen zoals in Monaco en Glasgow. Ook een rol als bondscoach sluit hij uit: Clement staat nog te graag op het veld elke dag.

De voorbije maanden waren er nochtans de nodige geruchten over Royal Antwerp FC, Standard en zelfs de Rode Duivels. “Ik zeg niet neen of niet ja, ik weet dat jullie dat graag in de gazet hebben, maar dat is sowieso niet correct tegenover de mensen die daar nu werken. Maar er komt binnenkort zeker iets nieuws op mijn pad", besluit Clement.