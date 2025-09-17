Keert Philippe Clement snel terug naar ons land? Rode Duivels, Antwerp en Standard werden al genoemd

Keert Philippe Clement snel terug naar ons land? Rode Duivels, Antwerp en Standard werden al genoemd

Philippe Clement zit al sinds eind februari zonder job. Binnenkort zal daar zeker verandering in komen, daar is de succescoach van overtuigd. Een terugkeer naar België? Dat zit er niet meteen in, zo lijkt het op het eerste zicht.

Sinds eind februari zit Philippe Clement zonder job, nadat er een einde aan zijn avontuur bij het Schotse Rangers kwam. Over de term ontslag wil hij niet spreken.

Binnenkort nieuw avontuur?

"Ik ben misschien op het verkeerde moment bij die clubs binnen gestapt. Maar ik ben in Monaco en Glasgow nog altijd graag gezien omdat ze daar weten welk werk ik heb verricht", klinkt het in Het Nieuwsblad.

En dus is het wachten op een nieuw avontuur. Op dit moment is hij daar door een tweede heupoperatie nog niet klaar voor, maar hij hoopt binnen enkele weken opnieuw te kunnen knallen.

Was Philippe Clement kandidaat bij de Rode Duivels?

Hij is ervan overtuigd dat er snel iets op zijn weg zal komen. Het liefst in het buitenland, zodat hij nieuwe culturen en avonturen kan opdoen zoals in Monaco en Glasgow. Ook een rol als bondscoach sluit hij uit: Clement staat nog te graag op het veld elke dag.

De voorbije maanden waren er nochtans de nodige geruchten over Royal Antwerp FC, Standard en zelfs de Rode Duivels. “Ik zeg niet neen of niet ja, ik weet dat jullie dat graag in de gazet hebben, maar dat is sowieso niet correct tegenover de mensen die daar nu werken. Maar er komt binnenkort zeker iets nieuws op mijn pad", besluit Clement.

Done deal: KRC Genk haalt belangrijke pion weg bij Rode Duivels

14:20
Al eventjes geleden: Rode Duivels doen waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

14:00
Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

13:30
Voormalig Anderlecht-spits maakt droom waar: eerste CL-match ooit bij kleinste club in de competitie

12:20
CEO Bob Madou zeer stellig: "Geen enkel excuus om de titel niet te pakken"

13:00
10
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

11:40
17
Journalist benaderd om de stemming van de Gouden Bal te beïnvloeden, maar... hij speelt klokkenluider

12:00
2
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00
Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

11:20
1
Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

10:30
9
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15
Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

10:00
39
Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

08:40
1
Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

09:30
Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

09:20
Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

08:20
Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

08:00
1
Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

07:40
De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

06:30
1
Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden? Analyse

06:00
Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

07:14
Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

07:00
4
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

21:40
33
🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

22:30
10
't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

22:00
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
1
Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

21:00
1
Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

21:20
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
3
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
15
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

20:00
6
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

18:40
Josué Homawoo joeg vrijdag iedereen schrik aan: update van Standard-speler

16/09
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00

