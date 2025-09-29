Trekt Manchester United alle registers open? 'Absolute topper wordt nieuwe coach op Old Trafford'

Manchester United heeft de start van het nieuwe seizoen (nog maar eens) gemist. Betaalt Ruben Amorim het gelag? Zijn opvolger staat alvast klaar.

Manchester United verkeert nog maar eens in crisis. The Red Devils sprokkelden amper zeven punten in zes wedstrijden.

Het verdict: een povere veertiende plaats in het klassement. Net als vorig seizoen kampeert de (gevallen) grootmacht slechts enkele punten boven de degradatiestreep.

Is het einde nabij voor Ruben Amorim?

Volgens de Engelse media zal Ruben Amorim het gelag betalen. De Portugese coach werd de voorbije maanden meermaals beschermd door de bestuurskamer, maar dat kan niet blijven duren.

Meer zelfs: zijn opvolger zit klaar. Xavi Hernandez is gecontacteerd om het roer op Old Trafford over te nemen.

Gaat Xavi Hernandez aan de slag op Old Trafford?

De voormalige coach van FC Barcelona is één van dé topkandidaten om aan de slag te gaan bij Al Ittihad SC. Maar ook een avontuur in de Premier League kan hem verleiden.