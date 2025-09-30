Conté komt met pittige verwittiging voor Kevin De Bruyne: "Geen tweede keer"

Kevin De Bruyne en coach Antonio Conte hebben er hun eerste akkefietje al opzitten. De Bruyne reageerde furieus toen Conte hem bij een 2-1-achterstand naar de kant haalde. De coach heeft nu gereageerd op de zaak.

Kevin De Bruyne werd afgelopen weekend gewisseld bij een 2-1 achterstand en daar was KDB het duidelijk niet mee eens. Hij ging naar binnen zonder coach Conte de hand te schudden.

De Bruyne moet oppassen bij Napoli

Na afloop reageerde Conte bits op de persconferentie. “Ik hoop dat Kevin geïrriteerd was omwille van het resultaat. Als het om zijn wissel ging, dan heeft hij de verkeerde persoon voor”, klonk het toen al.

Een paar dagen later heeft Conte daar voor de wedstrijd tegen Sporting Lissabon nog wat extra informatie over gegeven. En het is duidelijk: de Italiaanse coach zal niet met zich laten sollen.

Conte komt met ferme verwittiging naar Kevin De Bruyne toe

"De zaken zijn intern uitgepraat. De wedstrijd tegen Sporting Lissabon tellen nu", aldus Conte tegen Sky Sports over de zaak. Toch was hij ook duidelijk naar De Bruyne toe.

"Het is aan mij om de situatie te verduidelijken en bepaalde concepten te herhalen, zodat het voor iedereen duidelijk is dat ik een eerste fout accepteer, maar geen tweede. Wat gezegd moest worden, is gezegd."