Kevin De Bruyne nu al serieus in de clinch met coach Antonio Conte: "Ik hoop dat het daarom was"

Het heeft lang geduurd. Kevin De Bruyne, iemand die - zoals we allemaal weten - een uitgesproken mening heeft, ligt al in de clinch met coach Antonio Conte. De Bruyne reageerde furieus toen Conte hem bij een 2-1-achterstand naar de kant haalde.

De Bruyne was het er duidelijk niet mee eens en liep meteen richting dug-out zonder Conte de hand te schudden. De camera’s registreerden hoe de Rode Duivel zijn ongenoegen duidelijk maakte met handgebaren en woorden richting zijn trainer.

Hopelijk was het om het resultaat

Italiaanse media spraken over een “zichtbaar ontevreden” De Bruyne. Op sociale netwerken was de discussie meteen losgebarsten: waarom haal je een spelmaker als De Bruyne eraf op een moment dat Napoli net creativiteit nodig had?

Conte koos voor een ander plan en bracht met Lang en Neres twee flankspelers in, terwijl Lucca als breekijzer centraal moest fungeren. Het signaal naar De Bruyne was echter duidelijk: in dit scenario had zijn coach geen rol meer voor hem. Voor velen was dat een regelrechte blamage.

Na afloop reageerde Conte bits op de persconferentie. “Ik hoop dat Kevin geïrriteerd was omwille van het resultaat. Als het om zijn wissel ging, dan heeft hij de verkeerde persoon voor”, beet hij de aanwezige journalisten toe. Daarmee zette hij de deur wagenwijd open voor een conflict met zijn sterspeler.

De Bruyne is dit niet gewend

Aanvoerder Giovanni Di Lorenzo probeerde de gemoederen te bedaren. “Het is overdreven om enkel over het incident met Kevin te praten. Zulke dingen gebeuren in het voetbal. We zullen dit intern bespreken”, klonk het diplomatisch.

Toch lijkt de toon gezet. De Bruyne heeft in zijn carrière vaker botsingen gekend met coaches, maar meestal kwam het tot een vergelijk. Bij Conte lijkt dat moeilijker. Waar Guardiola hem altijd met lof en vertrouwen behandelde, deelt de Italiaan al vroeg harde prikken uit. Het belooft een explosief huwelijk te worden in Napels.