📷 Fikse tegenvaller voor Beerschot: Bas Van den Eynden enkele maanden buiten strijd

Foto: © photonews
Beerschot zal het de komende maanden moeten stellen zonder verdediger Bas Van den Eynden. De speler liep een knieblessure op tijdens de wedstrijd tegen Lokeren en onderging inmiddels een operatie. Zijn revalidatie start binnenkort.

Bas Van den Eynden raakte geblesseerd in het duel van vorig weekend tegen Lokeren. Volgens de club was er aanvankelijk hoop op een snelle terugkeer, maar de scan van gisteren gaf een ander verdict, zo laat Beerschot op zijn website weten.

Uit het onderzoek bleek dat de blessure ernstiger was dan eerst gedacht. Beerschot bevestigde dat Van den Eynden reeds een succesvolle operatie onderging en binnenkort aan zijn hersteltraject begint.

De aard van de blessure betreft de knie, al werden geen verdere medische details vrijgegeven. Mogelijk gaat het over een kruisbandletsel gezien de duur van de afwezigheid, maar dat is niet bevestigd.

De afwezigheid van Van den Eynden betekent een aderlating voor Beerschot. Hij was een vaste waarde in de selectie en zijn uitval vereist aanpassingen in het elftal.

Steunbetuiging vanuit de club

Beerschot sprak in een officiële mededeling zijn steun uit aan Van den Eynden. “Bas, de hele Beerschot-familie staat achter je. We wensen je veel beterschap en een spoedig herstel”, luidt het statement.

