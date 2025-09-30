Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

De transfer van Lenn De Smet naar KV Kortrijk kwam voor velen onverwacht. De 21-jarige aanvaller werd ook gelinkt aan Zulte Waregem en Cercle Brugge, maar koos uiteindelijk voor het Guldensporenstadion.

Dat Lenn De Smet voor Kortrijk tekende, was niet vanzelfsprekend. Zowel Zulte Waregem als Cercle Brugge toonden concrete interesse in de jonge aanvaller. Ondanks deze alternatieven koos hij voor Kortrijk, waar hij sinds zijn komst telkens in de basis stond.

De keuze voor Kortrijk werd door sommigen als verrassend omschreven, gezien de belangstelling van meerdere eersteklassers. De Smet gaf aan dat hij zich vanaf het begin goed voelde bij zijn nieuwe club.

Integratie

“Vanaf de eerste seconde voelde ik me welkom bij zowel de spelers als de supporters”, vertelt hij in de Krant van West-Vlaanderen. Die positieve ontvangst speelde mee in zijn beslissing om zich aan Kortrijk te verbinden.

Sinds zijn overstap kreeg De Smet in elke wedstrijd een basisplaats. Dat vertrouwen vanuit de technische staf vertaalt zich in regelmatige speelminuten. Zijn eerste doelpunt voor Kortrijk viel in de wedstrijd tegen Olympic Charleroi. Hoewel hij sindsdien niet meer tot scoren kwam, blijft hij een vaste waarde in de ploeg.

De Smet benadrukt dat hij zijn keuze steeds meer bevestigd ziet. “Hoe meer wedstrijden ik hier speel, hoe meer ik besef dat Kortrijk de juiste keuze was”, aldus de aanvaller.

Persoonlijke motivatie

De Smet noemt zijn transfer een logische stap in zijn ontwikkeling. “Kortrijk voelt als de juiste stap in mijn carrière”, stelde hij. De combinatie van speelgelegenheid en een goede omkadering lijkt voor hem doorslaggevend.