Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Kevin De Bruyne beleeft een bewogen start bij Napoli: drie goals, een assist én al strubbelingen met coach Conte. Ondertussen zou bekend zijn wat hij zei toen hij woedend naar de kant ging bij een wissel.

Kevin De Bruyne is sinds deze zomer actief bij Napoli en maakte er toch al heel wat mee. De Rode Duivel mocht al in iedere competitiewedstrijd starten dit seizoen.

Hij kon ook meteen zijn waarde bewijzen: in vijf wedstrijden kon hij de netten al drie keer doen trillen. Zijn eerste assist gaf hij pas tegen Sporting CP in de Champions League.



"We are losing, man!"

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in Napels. De Bruyne werd afgelopen weekend door trainer Conte naar de kant gehaald, en was daar absoluut niet blij mee.

Hij liet dat ook zeer duidelijk merken aan zijn trainer, en de rest van de wereld. Hij vertelde ook iets aan zijn coach, en DAZN Italy beweert nu te weten wat hij zei.

Na zijn wissel zou hij: "F*cking hell! We're f*cking losing, man", gezegd hebben tegen zijn coach. Conte kon er uiteraard niet mee lachen, al is alles wel opgelost nu. Hij kreeg een bijzonder originele straf voor zijn gedrag.