Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Club Brugge kreeg na de strafschop voor Atalanta nog enkele mogelijkheden, mede dankzij Romeo Vermant. Analist Tom Boudeweel gaf bij Sporza toelichting bij de invalbeurt van Vermant en plaatste die in contrast met het profiel van Nicolo Tresoldi.

Volgens Boudeweel is Vermant een speler die bij invalbeurten steevast iets toevoegt aan het spel. “Hij brengt altijd iets extra's”, stelde hij bij Sporza, verwijzend naar eerdere invalbeurten tegen Westerlo en Standard.

Beweeglijk

De analist benadrukte dat Vermant beschikt over specifieke kwaliteiten die bij Tresoldi minder aanwezig zijn. “Hij is beweeglijk en heeft diepgang, wat Tresoldi niet heeft”, gaat hij verder.

“Vermant brengt extra schwung. Dat is zijn speelstijl”, aldus Boudeweel. Tijdens de wedstrijd werd hij meermaals aangespeeld in het strafschopgebied, maar kon de bal niet altijd controleren. Boudeweel koppelde dit aan het niveau waarop Club Brugge momenteel actief is.



Details

De analist verwees ook naar de persconferentie van Hayen na de match. “Dat zijn de details waar Hayen het over had. Het zijn die details die je moet afmaken op Champions League-niveau. Je krijgt geen 7 kansen”, gaat hij verder.

Over Nicolo Tresoldi was Boudeweel duidelijk. “Tresoldi is een ander type. Hij moet nog groeien in het gebruiken van zijn lichaam”, verklaarde de analist. “Hij is nu nog een pure goalgetter. Hij is iemand die voor de goal belangrijk moet zijn, meer een kaatser.”