Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

De marktwaarde van Konstantinos Karetsas, 17 jaar en actief bij KRC Genk, is recent verhoogd. Bart Tamsyn van Transfermarkt licht deze stijging toe en plaatst de speler in een bredere context binnen het Belgische voetbal.

Volgens Transfermarkt behoort Karetsas tot de opvallendste stijgers in de recente marktwaardecyclus. Zijn marktwaarde steeg met 15 procent, van 20 naar 23 miljoen euro. Deze aanpassing weerspiegelt zijn positie als vaste basisspeler bij KRC Genk in het lopende seizoen.

“Hij wordt al meer dan een jaar beschouwd als het grootste talent in de Belgische competitie”, stelt Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt. De speler is pas sinds kort een vaste waarde in het elftal van Genk. De combinatie van zijn jonge leeftijd en zijn rol als basisspeler maakt hem volgens Transfermarkt een uitzonderlijk profiel binnen de Jupiler Pro League.

Internationale prestaties en verwachtingen

Naast zijn clubactiviteiten viel Karetsas ook op bij de Griekse nationale ploeg. Begin september liet hij daar een duidelijke indruk na. “Zoals het team lijkt hij nog zijn ritme te moeten vinden, maar hij maakte wel indruk bij de Griekse nationale ploeg begin september.”

De prestaties op internationaal niveau versterken de verwachtingen rond zijn toekomstige marktwaarde. Tamsyn acht het waarschijnlijk dat Karetsas een record zal vestigen bij een toekomstige transfer.

Conclusie

Tamsyn trekt dan ook een duidelijke conclusie. “Het zou me verbazen als hij het transferrecord van Genk volgende zomer niet breekt”, aldus Tamsyn. Het huidige uitgaande transferrecord van KRC Genk bedraagt 26 miljoen euro voor Tolu Arokodare.

