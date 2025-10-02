Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Na een reeks van 8 op 24 punten in de Jupiler Pro League nam de druk toe bij KRC Genk. Middenvelder Bryan Heynen kreeg daarbij niet alleen sportieve, maar ook persoonlijke kritiek te verwerken.

In een reactie aan Het Laatste Nieuws gaf hij aan verrast te zijn door de aard van de opmerkingen. Tijdens de wedstrijd tegen STVV viel het op dat Heynen enkele stevige tussenkomsten maakte. Voor het eerst kreeg hij daarvoor publieke kritiek, wat volgens hem niet strookt met zijn reputatie.

Kritiek

“Ik kon me niet echt vinden in die kritiek”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Het was gebaseerd op enkele geïsoleerde momenten.” Heynen benadrukte dat zijn speelstijl niet gewijzigd is. “Mijn spel is niet anders dan in andere wedstrijden”, stelde hij.



In het verleden werd Genk net verweten te weinig fysieke présence te tonen “Men zei net vaak dat wij te braaf zijn.” De huidige discussie noemt hij een gevolg van mediabelangstelling. “Deze keer werd in bepaalde media opgemerkt dat ik te hard doorging en daarom praten we er nu over.”

Geel kaart en fysieke ongemakken

In dezelfde wedstrijd kreeg Heynen een gele kaart. Hij gaf aan dat dit bewust gebeurde, mede door fysieke beperkingen op dat moment. “Ik wist dat ik 'm daar zou krijgen”, verklaarde hij. “Ik wist ook dat ik op dat moment de sprint niet meer kon aangaan, omdat ik iets voelde aan mijn hamstring.” Hij verwees naar een gelijkaardige situatie tegen Club Brugge: “Toen pakte ik op dezelfde manier geel. Toen hoorde je er niemand over.”

Heynen stelt zich vragen bij de aandacht die zijn optreden kreeg. “Ik snap niet waarom het nu een item is.” Hij benadrukt dat hij geen intentie heeft om tegenstanders te blesseren. “Ik bega geen overtredingen om spelers te kwetsen.”

Ondanks de kritiek blijft Heynen gefocust op het sportieve. Hij erkent dat de resultaten onder druk stonden, maar ziet verbetering. “We kregen dit seizoen niet altijd wat we verdienden, maar we deden het de laatste week goed”, aldus de Genk-kapitein.