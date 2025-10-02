Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Racing Genk herpakte zich met zeges tegen Rangers en STVV. Donderdag wacht Ferencvaros in de Cegeka Arena, waar coach Fink opnieuw kan rekenen op de fitte Yira Sor.

Racing Genk heeft de rug helemaal gerecht vorige week. De Limburgers kenden een slechte seizoensstart, maar konden weer boven water komen met twee opeenvolgende overwinningen.

Eerst was er de 0-1 op het veld van Rangers, al had die score verder kunnen uitlopen. In het weekend volgde de 1-2 in de Limburgse derby tegen STVV.



Lees ook... Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Yira Sor is opnieuw fit

Rust krijgen ze niet bij Genk: op donderdag volgt alweer de volgende match. Het Hongaarse Ferencvaros komt dan op bezoek in de Cegeka Arena.

Coach Thorsten Fink kreeg alvast goed nieuws te horen. Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Yira Sor opnieuw beschikbaar is en dus kan spelen tegen Ferencvaros.

De kans dat Sor start is enorm klein, aangezien ze bij Genk niet graag risico's nemen. Eind augustus tegen Lech Poznan speelde Sor voor het laatst.