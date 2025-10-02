Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros

Opsteker voor Racing Genk met oog op Europa League-match tegen Ferencvaros
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk herpakte zich met zeges tegen Rangers en STVV. Donderdag wacht Ferencvaros in de Cegeka Arena, waar coach Fink opnieuw kan rekenen op de fitte Yira Sor.

Racing Genk heeft de rug helemaal gerecht vorige week. De Limburgers kenden een slechte seizoensstart, maar konden weer boven water komen met twee opeenvolgende overwinningen.

Eerst was er de 0-1 op het veld van Rangers, al had die score verder kunnen uitlopen. In het weekend volgde de 1-2 in de Limburgse derby tegen STVV.

Lees ook... Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Yira Sor is opnieuw fit

Rust krijgen ze niet bij Genk: op donderdag volgt alweer de volgende match. Het Hongaarse Ferencvaros komt dan op bezoek in de Cegeka Arena.

Coach Thorsten Fink kreeg alvast goed nieuws te horen. Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Yira Sor opnieuw beschikbaar is en dus kan spelen tegen Ferencvaros.

De kans dat Sor start is enorm klein, aangezien ze bij Genk niet graag risico's nemen. Eind augustus tegen Lech Poznan speelde Sor voor het laatst.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Ferencváros live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Ferencváros
Yira Collins Sor

Meer nieuws

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen

15:00
1
Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs: "Nog lang niet klaar"

15:30
Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

Heynen schrikt van de persoonlijke kritiek die hij krijgt: "Ik snap niet waarom het een item is"

11:20
Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt"

10:00
5
Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper

14:40
1
STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

STVV-verdediger maakt na lange afwezigheid opnieuw zijn opwachting bij nationale ploeg

14:30
Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

Kleinzoon van Paul Van Himst doet opvallende bekentenis: "Ik ken ze allemaal van buiten"

14:15
Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

Matte Smets speelt niet voor KAA Gent en legt uit hoe dat komt ondanks verregaande interesse

12:00
Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
3
Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

Erling Haaland spaart ploegmaat niet bij Manchester City: "Gewoon dom"

13:30
De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

De Bruyne én Conte hebben nog wat te zeggen over incident na wissel tegen AC Milan

13:00
Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

Jeugdproduct van Club Brugge belandde dankzij ervaren middenvelder in CPL: "Hij overtuigde mij om voor Lierse te kiezen"

12:50
Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk

12:40
4
Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

Adriano Bertaccini stelt iedereen gerust: "Dit is niet realistisch"

12:20
Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

Zulte Waregem-sterkhouder wil nieuwe zege tegen La Louvière: "Mijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen"

12:10
Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

Tom Caluwé over KV Mechelen-smaakmaker: "Anders zat hij hier niet"

11:50
Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

Waar (te) weinig over gesproken wordt, maar... wat straks met Simon Mignolet?

11:40
1
Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

Nieuwkomer over eerste maanden bij KV Kortrijk: "Het was een shock!"

11:10
Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

11:00
Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

10:30
KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

KRC Genk heeft duidelijke ambitie in Europa: kapitein Heynen is duidelijk

19:20
Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond" Reactie

Burgess moet toegeven over rechtstreekse tegenstander: "Zo'n spelers lopen er in België niet rond"

09:15
"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

"Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge

09:30
8
Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

Sporting Charleroi heeft beslissing genomen over nieuwe spits

09:00
🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

🎥 Disciplinair Comité hakt knoop door na rode kaart Van Helden in Limburgse derby tussen STVV en Genk

20:50
1
Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

Analist begrijpt uitspraken van Hayen: "Dat heeft Vermant, wat Tresoldi niet heeft"

08:40
Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten De derde helft

Jan Vertonghen komt met heel mooi nieuws naar buiten

08:20
1
Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

Uitkijken naar wintermercato: "De volgende van Club Brugge die naar Premier League trekt"

08:00
'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

'Westerlo meest concreet, maar toch grijpen ze naast toptalent voor middenveld'

07:40
Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

16:30
'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

'Na De Cat: Anderlecht dreigt twee spelers kwijt te spelen voor drie competitiewedstrijden'

07:20
1
🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

🎥 Kevin De Bruyne eist hoofdrol op bij Napoli

07:00
"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

"Dit is respectloos": Anderlecht-fans kunnen niet lachen met actie van Union SG

06:30
7
Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

Luis Enrique lacht als laatst: PSG bezorgt FC Barcelona enorme domper in het absolute slot

22:55
16
Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed" Reactie

Hebben ze bij Union een probleem met hun sterspeler? "Zijn focus zat niet goed"

22:15
2
Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

Niet mals: dit is wat kwade De Bruyne tegen Conte zei na wissel tegen Milan

22:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Ludogorets Ludogorets 18:45 Real Betis Real Betis
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 18:45 Malmö FF Malmö FF
Bologna Bologna 18:45 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 18:45 Lille OSC Lille OSC
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 Nice Nice
FCSB FCSB 18:45 Young Boys Bern Young Boys Bern
Brann Brann 18:45 Utrecht Utrecht
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 18:45 Braga Braga
Panathinaikos Panathinaikos 18:45 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 21:00 Aston Villa Aston Villa
Lyon Lyon 21:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 PAOK PAOK
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 21:00 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Nottingham Forest Nottingham Forest 21:00 FC Midtjylland FC Midtjylland
KRC Genk KRC Genk 21:00 Ferencváros Ferencváros
FC Porto FC Porto 21:00 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Sturm Graz Sturm Graz 21:00 Rangers FC Rangers FC
FC Basel FC Basel 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Analisten zien het stilaan somber in voor Royal Antwerp FC Dirk1897 Dirk1897 over Werd Union geconfronteerd met zijn grenzen? Sébastien Pocognoli is heel eerlijk JaKu JaKu over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" JaKu JaKu over Geen twijfel meer? "Het zou me verbazen als hij volgende zomer het transferrecord van Genk niet breekt" FCB vo altijd FCB vo altijd over "Drie minuten!": Vanhaezebrouck doet boekje open over de spitsen van Club Brugge JaKu JaKu over Verrassing bij selectie van Marokko: JPL-speler in topvorm niet opgeroepen Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren JaKu JaKu over 'Club Brugge grijpt in na nieuw duur foutje Nordin Jackers' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Hier zit meer achter": Jackers andermaal de gebeten hond, maar krijgt ook opvallende steun JaKu JaKu over Ook bij de Rode Duivels stilaan een zekerheid: hoe ex-Anderlecht-speler onmisbaar werd bij een Europese topper Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved