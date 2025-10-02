Transfermarkt zegt wat Union SG volgende zomer kan krijgen voor Promise David

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Union Saint-Gilloise-aanvaller Promise David opnieuw gestegen. De Canadese international scoorde vijf keer in tien wedstrijden en bevestigt daarmee zijn reputatie als efficiënte afwerker.

Bart Tamsyn, Area Manager Belgium bij Transfermarkt, lichtte de evolutie toe. David bouwt voort op zijn prestaties van het vorige seizoen. “Met vijf doelpunten in tien wedstrijden doet Promise David gewoon verder waarmee hij vorig seizoen bezig was: belangrijke goals maken”, verklaarde Tamsyn.

Clubgeschiedenis

De aanvaller schreef bovendien clubgeschiedenis door als eerste speler van Union SG te scoren in de Champions League. Deze mijlpaal draagt bij aan zijn internationale profiel. De speler is 24 jaar en behoort daarmee niet tot de jongste in de Belgische competitie. Toch blijft zijn rendement hoog.

“Hij is niet de jongste speler in de Belgische competitie, maar als hij zo blijft doorgaan, zou Union volgende zomer mogelijk 20 miljoen euro voor hem kunnen krijgen”, aldus Tamsyn op de website van Transfermarkt. Niet slecht voor een speler waarvoor de Brusselaars 600.000 euro betaalden.

Marktwaarde en positie binnen Canadese selectie

De marktwaarde van David steeg recent van 11 miljoen naar 13 miljoen euro. “Zijn nieuwe marktwaarde verstevigt zijn positie als de derde meest waardevolle Canadees”, stelde Tamsyn. Enkel Alphonso Davies (Bayern München) en Jonathan David (Juventus) hebben een hogere waardering.

David is actief bij de Canadese nationale ploeg en wordt beschouwd als een vaste waarde in de selectie. Zijn prestaties bij Union SG en op het internationale toneel versterken zijn profiel richting de zomermercato van 2026.