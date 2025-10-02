Wie is favoriet? Zetterberg zegt wat het verschil zal maken in de Clasico tussen Anderlecht en Standard

Voormalig Anderlecht-speler Pär Zetterberg zal de komende Clasico tussen RSC Anderlecht en Standard Luik niet live kunnen volgen wegens deelname aan het Europees veteranenkampioenschap padel in Spanje. Toch blijft hij de wedstrijd nauwgezet opvolgen en deelt hij zijn analyse voorafgaand aan het duel

Zetterberg erkent dat Anderlecht het recent lastig had op bezoek bij OH Leuven. “Ook al was het opnieuw moeilijk voor Anderlecht in Leuven afgelopen vrijdag, toch zagen we betere zaken in de weken voordien tegen Genk en Gent”, verklaarde hij tegenover La Capitale. De Zweed verwijst daarmee naar de progressie die hij bij zijn ex-club heeft waargenomen.

Favoriet

Ondanks de wisselvallige prestaties van paarswit, acht Zetterberg Anderlecht favoriet voor de confrontatie met Standard. “Ik zie Anderlecht toch als favoriet”, stelde hij. Zijn inschatting is gebaseerd op het algemene niveau dat de ploeg de voorbije weken haalde, ondanks het recente puntenverlies.



Over tegenstander Standard Luik merkte Zetterberg op dat de ploeg met vertrouwen naar het Lotto Park zal afreizen. “Standard komt uit een sterke wedstrijd tegen Brugge, waarin het pas in de slotseconden verloor met tien tegen elf”, aldus de voormalige middenvelder. Die prestatie zou de Luikenaars mentaal kunnen sterken voor de Clasico.

Duels

Zetterberg verwacht een intense wedstrijd met veel fysieke confrontaties. “Ik verwacht een match met enorm veel duels”, verklaarde hij. Volgens hem zal net dat aspect bepalend zijn voor het resultaat. “Daar zal wellicht het verschil gemaakt worden.”

De Clasico tussen Anderlecht en Standard staat gepland voor zondag. Beide ploegen bevinden zich in de subtop van de Jupiler Pro League en strijden om aansluiting met de top niet te verliezen.