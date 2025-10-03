Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

Vanavond werden al twee wedstrijden in de Challenger Pro League afgewerkt. Dit zijn de resultaten en doelpuntenmakers van deze matchen in 1B.

Francs Borains – RSCA Futures 2-3

Een kwartier hadden de Futures, met Hatenboer in de basiself, nodig om op voorsprong te komen. Devon Decorte opende de score voor de beloften van Anderlecht. Nog geen 10 minuten later stond het al 0-2.

Samuel Ntanda-Lukisa zette een strafschop om. Op slag van rust kon Decorte met zijn tweede van de avond al voor de 0-3-tussenstand zorgen.

Lees ook... Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

Na de pauze zorgde Massimo Bruno snel voor de 1-3. Dorian Dessoleil tekende 10 minuten voor tijd de aansluitingstreffer aan (2-3), waardoor het nog spannend werd. En vijf minuten later stond het, weer via Dessoleil, 3-3. Hadjem kreeg in blessuretijd nog rood.

Seraing – Lommel 2-3

Edouard Soumah-Abbad zette Seraing na amper 7 minuten op voorsprong. Lang kon de thuisploeg niet profiteren van die voorsprong. Lucas Schoofs stelde de bordjes op het half uur gelijk.

Vlak na de rust scoorde opnieuw Soumah-Abbad, dit keer met een strafschop. Nauwelijks enkele minuten later stond het 2-2, dankzij een doelpunt van Nicolas Rommens. Acht minuten voor tijd bracht Seuntjens de bezoekers op voorsprong.

Andere matchen

Zaterdag staan vier wedstrijden op de planning, zondag nog twee met onder andere ook de topper tussen KV Kortrijk en SK Beveren.

