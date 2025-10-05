Lierse geeft voorsprong volledig uit handen in slot: "Hier zijn geen woorden voor"

Na drie wedstrijden zonder nederlaag weet Lierse opnieuw wat verliezen is. Het ging met 2-1 onderuit bij Patro Eisden Maasmechelen. Nochtans speelde het lange tijd een degelijke wedstrijd, maar uiteindelijk werd de voorsprong alsnog weggegeven.

Na drie clean sheets, die vijf punten opleverden, hoopte Lierse opnieuw defensieve stabiliteit te tonen tegen Patro Eisden Maasmechelen. Dat leek te lukken, maar in het slot gaven de Pallieters een 0-1 voorsprong helemaal uit handen.

En dus moesten ze zonder punten huiswaarts keren. Een bittere pil om te slikken voor coach Jamath Shoffner. “We hebben het geruime tijd heel goed gedaan. Ik kan de jongens dan ook heel weinig verwijten. Het is zo frustrerend dat we hier met lege handen blijven”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Jeugdzonde van Lenaerts

Naast de nederlaag viel ook de rode kaart van Mauro Lenaerts op. Hij stond amper één minuut op het veld toen hij alweer mocht gaan douchen: “Het is een jongen met de juiste mentaliteit, die zich steeds voor de volle honderd procent geeft. Dit is een jeugdzonde, maar we mogen het hem niet kwalijk nemen. We moeten hem nu vooral beschermen.”

Bo De Kerf baalde enorm na het weggeven van de voorsprong: “Meer dan een uur lang is er geen vuiltje aan de lucht en dan geven we het op enkele minuten tijd nog helemaal weg. Het is echt doodzonde. Hier zijn geen woorden voor.”

Lierse begint steeds meer af te glijden en moet achterom beginnen kijken: “Iedere match wordt nu heel belangrijk voor ons. Precies daarom is het heel sneu om deze drie punten te grabbel te gooien. De ontgoocheling is enorm groot, want dit verdienden we niet. Maar daar koop je niks voor.”