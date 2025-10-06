Het rommelt in Wales: grote tegenslag bij Duivelse tegenstander, ex-JPL-speler opgeroepen

Volgende week zondag zullen de Rode Duivels naar Wales afreizen. Onze gastheren moeten echter een aanzienlijke afmelding betreuren.

De Welshmen zijn op wraak belust na hun 4-3 nederlaag in juni in Brussel. Na de wedstrijd lieten ze duidelijk voelen dat ze niet blij waren met de houding van sommige Rode Duivels, toen België dacht dat ze een rustige wedstrijd beleefden en het scorebord nog steeds 3-0 aangaf.

Naast deze extra motivatie, was de groep ook voorbereid om te profiteren van de ervaring van Aaron Ramsey. Tot ieders verrassing had Craig Bellamy de voormalige speler van Arsenal teruggeroepen, afwezig in het team sinds een jaar en recentelijk getransfereerd naar Mexico.

Bellamy moet zijn plannen wijzigen

Maar zijn comeback duurde niet lang: de Welshe bond heeft vandaag het afzeggen van Ramsey aangekondigd. De speler die twee assists gaf tijdens de nederlaag van de Rode Duivels op het EK 2016 zal de hereniging missen, net zoals hij in 2022 moest doen voor de Nations League.

Rubin Colwill, middenvelder van Cardiff, vervangt hem numeriek op het middenveld. Tegelijkertijd is het forfait van Daniel James (al enkele dagen bekend) ook bevestigd.

De rechtsbuiten van Leeds wordt vervangen door een voormalig Pro League-speler: Isaak Davies werd uitgeleend door Cardiff aan Kortrijk tijdens het seizoen 2023/2024 en scoorde toch 12 doelpunten voor de Kerels.