'Ook voor deze topclub komt Mark van Bommel niét uit zijn zetel'

Mark van Bommel gaat niet aan de slag als coach van Rangers FC. De Nederlander werd voorzichtig gepolst, maar staat momenteel niet open voor een verhuis naar Schotland.

Rangers FC nam afgelopen weekend afscheid van Russell Martin. Het gelijkspel op het veld van Falkirk FC was het puntenverlies te veel voor de Engelse coach.

Ondertussen lijkt het al zo goed als zeker dat Steven Gerrard opnieuw aan de slag zal gaan bij de Schotse topclub. Het clubicoon van Liverpool FC boekte tussen 2018 en 2021 al successen met Rangers.

Op dit moment speelt er niets tussen Mark van Bommel en #RangersFC, en staat de oud-trainer van onder meer #PSV en #RoyalAntwerpFC er ook niet voor open om op dit moment aan de slag te gaan in Schotland. Dat bevestigen meerdere bronnen aan ons. In Schotland werd Van Bommel deze… — Mounir Boualin (@MounirBoualin) October 6, 2025

Ook Mark van Bommel werd gepolst om aan de slag te gaan bij Rangers. Mounir Boualin weet echter dat de Nederlander momenteel niet open staat voor een verhuis naar Schotland.

En dat is opvallend: van Bommel zoekt een nieuwe uitdaging sinds zijn vertrek bij Antwerp FC. Verschillende teams namen contact op, maar nog geen enkele slaagde erin om de Nederlander te overtuigen.

Héél véél werk aan de winkel

De nieuwe coach van Rangers heeft alvast werk voor de boeg. The Gers kamperen op een povere achtste plaats in de Schotse Premier League. Rangers telt een achterstand van elf punten op Heart of Midlothian FC en negen punten op Celtic FC.