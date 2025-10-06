Wat vindt Nicolas Raskin hiervan? Rangers heeft heel groot besluit genomen over coach Russell Martin

De Glasgow Rangers speelden gelijk tegen Falkirk afgelopen zondag. Na deze teleurstellende prestatie is Russell Martin ontslagen.

Acht punten in zeven wedstrijden en een 8e plaats in de competitie: het seizoen van Glasgow Rangers is een ware lijdensweg. De Schotse club wordt al vroeg in het seizoen achtergelaten door zijn eeuwige rivaal Celtic, dat op de 2e plaats staat. Hearts of Midlothian staat aan de leiding in het kampioenschap met 19 punten.

De overwinning van Rangers vorige week gaf Russell Martin een adempauze, maar afgelopen zondag deelden de Rangers de punten met Falkirk. Een resultaat dat de supporters van de club boos maakte.

Russell Martin moet zijn koffers pakken

Het resultaat: Martin werd onmiddellijk ontslagen bij Rangers. Terwijl hij pas in juni aankwam, heeft de coach een rampzalige balans van slechts één overwinning, vijf gelijke spelen en een nederlaag in de Schotse competitie, evenals twee nederlagen in de Europa League (waaronder één tegen Genk) en de verliespartijen tegen Club Brugge.

Nicolas Raskin zal zeker niet triest zijn om dit vertrek: sinds zijn aantreden bij Rangers had Russell Martin een moeizame relatie met de Rode Duivel, die deze zomer een transfer had proberen forceren en aan de kant was gezet door zijn coach. Pas recentelijk werd de Belg weer opgenomen in het team - hij stond dan ook in de basis tegen Falkirk afgelopen zondag.

Om Russell Martin op te volgen, zouden Glasgow Rangers denken aan een van zijn voorgangers, namelijk Steven Gerrard. Hij stond al aan het roer bij de Schotse club van 2018 tot 2021.