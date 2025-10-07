De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

Vrijdag spelen de Rode Duivels hun eerste van twee wedstrijden tijdens deze interlandbreak. De medische staf doet er alles aan om Charles De Ketelaere weer fit te krijgen.

Zoals gisteren al gemeld, waren er bij de eerste training van de Rode Duivels deze week slechts elf spelers aanwezig. De vier doelmannen Thibaut Courtois, Senne Lammens, Matz Sels en Maarten Vandevoordt waren van de partij, net als Jérémy Doku, Loïs Openda, Michy Batshuayi, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Amadou Onana en Timothy Castagne.

De rest van de groep wordt vandaag verwacht. De situatie van Charles De Ketelaere blijft echter wat onzeker. De 24-jarige Bruggeling herstelt nog steeds van een lichte spiervermoeidheid.

Toch klaar om te spelen?

De Ketelaere miste de laatste wedstrijden van Atalanta, ook die in de Champions League tegen Club Brugge. Toch is hij niet van plan om de interlands te laten schieten.

Gisteren was hij aanwezig in Tubeke, niet om forfait te geven, maar om zich klaar te stomen voor de komende duels. Volgens Het Laatste Nieuws doet de medische staf er alles aan om hem speelklaar te krijgen.

Hoewel Atalanta liever geen risico’s ziet, rekent Rudi Garcia op De Ketelaere. In de vorige wedstrijd tegen Kazachstan maakte hij grote indruk: hij was betrokken bij vier van de zes Belgische doelpunten en speelde beter dan Loïs Openda.