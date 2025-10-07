Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Hoewel Thibaut Courtois heel duidelijk op plaats nummer 1 staat qua clubinkomen onder de Rode Duivels, tonen recente cijfers aan dat ook niet-internationals aanzienlijke salarissen opstrijken. Vooral in de Saudi Pro League en de MLS liggen de bedragen hoog.

Koen Casteels, die zijn interlandcarrière beëindigde na de terugkeer van Courtois, is momenteel actief bij Al-Qadsiah. Volgens La Dernière Heure verdient hij daar 15 miljoen euro bruto per jaar, net evenveel als Courtois.

Daarmee overstijgt hij het loon van Yannick Carrasco, die bij Al-Shabab 13 miljoen euro ontvangt. Matteo Dams, de derde Belg in de Saudi Pro League, speelt bij Al-Ahli en krijgt een jaarsalaris van 2,04 miljoen euro.

De cijfers illustreren dat Belgische spelers ook buiten de nationale ploeg financieel sterk presteren. Casteels, ondanks zijn afscheid van de Rode Duivels, verdient evenveel als Courtois, die bij Real Madrid actief blijft en als de best betaalde Duivel wordt aangeduid.

Drie Belgen in de Amerikaanse competitie

Ook in de Major League Soccer zijn Belgische spelers goed vertegenwoordigd. Christian Benteke blijft scoren voor DC United en verdient net geen 4 miljoen euro per jaar. Hugo Cuypers, met 17 doelpunten dit seizoen voor Chicago Fire, ontvangt een jaarsalaris van 3,2 miljoen euro. Logan Ndenbe, ex-jeugdinternational en actief bij Kansas City, zou ongeveer 450.000 euro per jaar verdienen.

Deze bedragen tonen aan dat de MLS, net als de Saudi Pro League, uitgegroeid is tot een financieel aantrekkelijk alternatief voor Europese competities. La Dernière Heure omschrijft deze competities als echte ‘eldorados’.