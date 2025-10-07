Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen

Evenveel als Thibaut Courtois: Je hoeft als Belg geen Rode Duivel te zijn om goed te verdienen
Word fan van België! 2603

Hoewel Thibaut Courtois heel duidelijk op plaats nummer 1 staat qua clubinkomen onder de Rode Duivels, tonen recente cijfers aan dat ook niet-internationals aanzienlijke salarissen opstrijken. Vooral in de Saudi Pro League en de MLS liggen de bedragen hoog.

Koen Casteels, die zijn interlandcarrière beëindigde na de terugkeer van Courtois, is momenteel actief bij Al-Qadsiah. Volgens La Dernière Heure verdient hij daar 15 miljoen euro bruto per jaar, net evenveel als Courtois.

Daarmee overstijgt hij het loon van Yannick Carrasco, die bij Al-Shabab 13 miljoen euro ontvangt. Matteo Dams, de derde Belg in de Saudi Pro League, speelt bij Al-Ahli en krijgt een jaarsalaris van 2,04 miljoen euro.

De cijfers illustreren dat Belgische spelers ook buiten de nationale ploeg financieel sterk presteren. Casteels, ondanks zijn afscheid van de Rode Duivels, verdient evenveel als Courtois, die bij Real Madrid actief blijft en als de best betaalde Duivel wordt aangeduid.

Drie Belgen in de Amerikaanse competitie

Ook in de Major League Soccer zijn Belgische spelers goed vertegenwoordigd. Christian Benteke blijft scoren voor DC United en verdient net geen 4 miljoen euro per jaar. Hugo Cuypers, met 17 doelpunten dit seizoen voor Chicago Fire, ontvangt een jaarsalaris van 3,2 miljoen euro. Logan Ndenbe, ex-jeugdinternational en actief bij Kansas City, zou ongeveer 450.000 euro per jaar verdienen.

Deze bedragen tonen aan dat de MLS, net als de Saudi Pro League, uitgegroeid is tot een financieel aantrekkelijk alternatief voor Europese competities. La Dernière Heure omschrijft deze competities als echte ‘eldorados’.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Thibaut Courtois
Koen Casteels

Meer nieuws

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

Na de contractverlenging van Stroeykens: 'Met deze bepalende speler had Anderlecht nog geen enkel gesprek'

19:40
Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

Wesley Sonck zeer streng voor absolute Belgische topclub

20:00
'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent'

19:20
1
Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day

16:00
1
De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk

18:40
1
Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

Vergeet Witsel, geen twijfel wie op WK op zes moet spelen, al is er één heel grote maar

17:40
2
Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

Wie behoudt het goede momentum? Beerschot en Zulte Waregem organiseren nuttige test, maar fans niet welkom

19:10
Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

Eigenlijk was Club Brugge omwille van deze reden al op voorhand gewonnen tegen Union SG

19:00
Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

Volgt er een ontslag tijdens interlandbreak? Zoveel geloof is er nog in Stef Wils volgens Patrick Goots

18:00
Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

Rode Duivel reageert ferm op kritiek bij nationale ploeg: "'t Is nu niet dat ik hier nog niks gedaan heb hé"

12:40
Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge

17:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: De Cat - Stankovic - Agnikoi

16:30
Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

Na amper vier maanden al weer weg: KV Mechelen moet op zoek naar nieuwe Director of Football

17:00
2
Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

Textor niet alleen onder vuur bij RWDM-supporters en reageert op gerucht met sneer naar oud-eigenaar Standard

16:45
'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk'

16:30
2
Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

Felice Mazzu laat zich uit over opvallende keuzes van Rudi Garcia bij Rode Duivels

11:20
1
Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

Deze speler, met meer dan 20 JPL-matchen op de teller, manifesteert zich ook na zijn vertrek bij Beerschot

15:45
1
Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd Analyse

Meer dan een overwinning: Club Brugge sloeg tegen Union ook belangrijke slag in titelstrijd

15:15
1
'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

'Amper 18 jaar, maar Mihajlo Cvetkovic heeft een heel goed contract afgedwongen bij Anderlecht'

15:30
2
KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

KV Mechelen speelt talent voor zeker drie wedstrijden kwijt door WK met U17 in Marokko

15:00
Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

Bondsparket vertelt wat Tom Caluwé allemaal zei tegen scheids Vergoote over penalty van STVV

14:40
1
De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

De tijd dringt: hoe de medische staf keihard werkt om een Rode Duivel speelklaar te krijgen

09:30
🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht

14:20
10
Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

Na zijn kritische uitspraken: Peter Schmeichel maakt bocht van 180 graden over Senne Lammens

09:00
1
'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

'Cercle Brugge krijgt offensieve versterking vanuit hoofdclub AS Monaco'

14:00
3
Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

Amuzu leeft met hem mee: oud-speler Cercle en Beerschot, opgeleid door Anderlecht, kondigde hard besluit aan

13:45
Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

Heeft Vanhaezebrouck zich serieus vergist? "Zag hem als interessant profiel voor Rode Duivels"

13:30
5
'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

13:00
13
Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

Wauw! 'Dante Vanzeir strijkt dit gigantische bedrag op bij Gent, zelfs vanop de bank'

10:01
4
Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

12:30
Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten" Interview

Dit is wat er mist bij Standard: "We spelen beter, maar halen minder punten"

12:20
1
Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

Arthur Vermeeren is héél eerlijk over zijn niet-selectie bij de Rode Duivels

12:00
1
The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn"

11:40
2
Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

Het is zover: Eden Hazard zal terugkeren naar Stamford Bridge

11:01
Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

10:30
1
Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils? Analyse

Kost opportunisme straks de kop van Stef Wils?

10:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 09/10 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 09/10 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 09/10 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 09/10 San Marino San Marino
Schotland Schotland 09/10 Griekenland Griekenland
Malta Malta 09/10 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 09/10 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 09/10 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 10/10 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 10/10 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 10/10 Zwitserland Zwitserland
België België 10/10 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 10/10 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 10/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 10/10 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Na interesse van Barcelona klopt nu ook Saoedische voetbalbond aan voor 15-jarig Belgisch toptalent' FCB vo altijd FCB vo altijd over Rood of geen rood voor Angulo? Scheidsrechtersbaas Lardot velt héél duidelijk oordeel fierce fierce over Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi' FCB vo altijd FCB vo altijd over Jacky Mathijssen spaart zijn kritiek op Union SG niet in topper tegen Club Brugge fierce fierce over David Hubert na nieuwe nederlaag even moedeloos als zijn team op het veld Frosties Frosties over 'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic' cartman_96 cartman_96 over Timothy Castagne onthult welke topclub hem deze zomer wilde binnenhalen op deadline day Joris impe Joris impe over The Great Old kraakt onder zijn eigen ambities: "Daarvoor hoef je geen economisch genie te zijn" Eldonte Eldonte over De eeuwige paradox bij de Rode Duivels: 67 minuten gespeeld dit seizoen, maar... mogelijk levensbelangrijk Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 🎥 OFFICIEEL Stroeykens tekent nieuw contract bij RSC Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved