Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

De kuitblessure van Youri Tielemans blijkt ernstiger dan gedacht. Bondscoach Rudi Garcia vreest dat de middenvelder ook de interlands in november zal missen.

Rudi Garcia mist verschillende belangrijke spelers voor de interlandbreak van oktober, die beslissend is voor de Rode Duivels die Noord-Macedonië en Wales zullen ontmoeten. Hun twee belangrijkste concurrenten in de race om een ticket voor het WK 2026.

De topscorer aller tijden van de selectie, Romelu Lukaku, is afwezig vanwege een blessure, net als Youri Tielemans. Zo moet Garcia het al meteen zonder zijn vaste aanvoerder stellen.

Youri Tielemans ook afwezig in november?

De bondscoach van de Rode Duivels kan in november mogelijk met hetzelfde probleem te maken krijgen, aangezien de kuitblessure van Youri Tielemans iets ernstiger is dan verwacht. Dat kan ervoor zorgen dat hij langer aan de kant staat, meldt la Dernière Heure.

Aston Villa zal zijn terugkeer niet forceren - en al zeker niet voor de mooie ogen van de Belgische voetbalbond. De laatste tijd zijn de relaties tussen de bond en de Premier League-club niet al te best, met name vanwege de omgang met geblesseerde spelers.

Het geval van Amadou Onana, die al weken twijfelachtig is maar zo snel mogelijk wordt opgesteld door de club uit Birmingham, frustreert Rudi Garcia in het bijzonder. Als Youri Tielemans voorafgaand aan de interlandpauze in november opnieuw zou spelen voor Aston Villa, is het zeer waarschijnlijk dat Unai Emery het nodige zal doen om hem te houden in Villa Park. Ter herinnering, Romelu Lukaku zal vanwege zijn blessure ook al niet spelen in november.

