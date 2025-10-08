Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

De identiteit van de scheidsrechter die deze vrijdag zal fluiten in de Planet Group Arena is onthuld. Het gaat om Umut Meler, die al de wedstrijd Slowakije-België op het EK2024 had geleid.

Deze vrijdag neemt België het op tegen Noord-Macedonië in de Planet Group Arena in Gent, in het kader van de kwalificaties voor het WK 2026. Na vier kwalificatiewedstrijden hebben de Rode Duivels 10 punten (op 12 mogelijke) en staan op de tweede plaats van groep J met een wedstrijd minder dan hun tegenstander van vrijdag.

Voor deze cruciale wedstrijd heeft de UEFA de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler (39 jaar) aangesteld. Een bekende man in het zwart voor de Duivels.

Zal Meler deze keer geluk brengen voor de Rode Duivels?

Meler floot namelijk de eerste wedstrijd van België op het EK 2024, tegen Slowakije in Frankfurt. Een wedstrijd waarin de Turkse scheidsrechter twee doelpunten van Romelu Lukaku annuleerde en die eindigde in een Belgische nederlaag (0-1).

Daarvoor had Umut Meler ook de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 tegen Estland geleid, die België met 3-1 won. In de Champions League floot hij onder andere de play-offwedstrijd van Club Brugge tegen Atalanta Bergamo.

De naam van Umut Meler is echter ook onlosmakelijk verbonden met heftige scènes eind 2023. Na een zeer gespannen wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor werd de scheidsrechter aangevallen door de voorzitter van de club uit Ankara en moest hij naar het ziekenhuis voor meerdere verwondingen. De Turkse competitie werd toen voor een week opgeschort.