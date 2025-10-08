Een héél slechte herinnering voor de Duivels: dit is de scheidsrechter van België-Noord-Macedonië

De identiteit van de scheidsrechter die deze vrijdag zal fluiten in de Planet Group Arena is onthuld. Het gaat om Umut Meler, die al de wedstrijd Slowakije-België op het EK2024 had geleid.

Deze vrijdag neemt België het op tegen Noord-Macedonië in de Planet Group Arena in Gent, in het kader van de kwalificaties voor het WK 2026. Na vier kwalificatiewedstrijden hebben de Rode Duivels 10 punten (op 12 mogelijke) en staan op de tweede plaats van groep J met een wedstrijd minder dan hun tegenstander van vrijdag.

Voor deze cruciale wedstrijd heeft de UEFA de Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler (39 jaar) aangesteld. Een bekende man in het zwart voor de Duivels.

Zal Meler deze keer geluk brengen voor de Rode Duivels?

Meler floot namelijk de eerste wedstrijd van België op het EK 2024, tegen Slowakije in Frankfurt. Een wedstrijd waarin de Turkse scheidsrechter twee doelpunten van Romelu Lukaku annuleerde en die eindigde in een Belgische nederlaag (0-1).

Daarvoor had Umut Meler ook de kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 tegen Estland geleid, die België met 3-1 won. In de Champions League floot hij onder andere de play-offwedstrijd van Club Brugge tegen Atalanta Bergamo.

De naam van Umut Meler is echter ook onlosmakelijk verbonden met heftige scènes eind 2023. Na een zeer gespannen wedstrijd tussen Ankaragücü en Rizespor werd de scheidsrechter aangevallen door de voorzitter van de club uit Ankara en moest hij naar het ziekenhuis voor meerdere verwondingen. De Turkse competitie werd toen voor een week opgeschort.

WK Kwalificatie (Europa)
België

20:00
19:20
19:40
18:20
2
19:00
18:40
16:30
1
17:30
1
17:20
2
17:00
1
15:30
2
14:00
3
16:05
1
16:00
15:00
14:32
1
13:30
11:40
13:00
2
12:00
12:28
16
12:20
5
07:20
1
12:00
11:20
1
11:02
08:20
3
10:30
10:00
09:31
6
09:00
4
08:41
2
07:40
08:00
06:30
5
07:00
5

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 09/10 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 09/10 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 09/10 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 09/10 San Marino San Marino
Schotland Schotland 09/10 Griekenland Griekenland
Malta Malta 09/10 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 09/10 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 09/10 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 10/10 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 10/10 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 10/10 Zwitserland Zwitserland
België België 10/10 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 10/10 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 10/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 10/10 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

Nieuwste reacties

