Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

De selectie van de Rode Duivels voor de komende interlands roept vragen op over de afwezigheid van Christian Benteke. Bondscoach Rudi Garcia licht zijn keuzes toe en benadrukt dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn binnen de huidige groep.

Volgens bondscoach Garcia is het niet de bedoeling om op het laatste moment nog een extra aanvaller op te roepen, nu Charles De Ketelaere twijfelachtig is. “Dat zal in principe niet gebeuren”, verklaart hij bij Het Nieuwsblad.

De technische staf heeft gekozen voor 22 veldspelers, terwijl er slechts 20 plaatsen beschikbaar zijn. “Dat betekent dat we bij afwezigheid van de een of de ander al genoeg hebben binnen de groep”, aldus Garcia.

Trossard in de spits

De bondscoach wijst op de veelzijdigheid van bepaalde spelers binnen de selectie. Zo kan Leandro Trossard, actief bij Arsenal, indien nodig ook als spits fungeren. “Leandro Trossard speelt soms ook in die rol bij Arsenal en is in vorm”, verduidelijkte Garcia. “Nog eens, er is geen tekort aan oplossingen voor de positie van nummer 9.”

Naast de vaste kern zijn ook jonge talenten zoals Romeo Vermant (21) en Lucas Stassin (20) in beeld, maar zij werden geselecteerd voor de nationale beloftenploeg. De naam van Christian Benteke kwam eveneens ter sprake. De 34-jarige aanvaller scoorde dit seizoen 9 keer in 22 wedstrijden voor DC United in de Amerikaanse MLS.

Europa

Garcia erkent Bentekes scorend vermogen, maar plaatst kanttekeningen bij zijn situatie. “De MLS is ver weg van hier”, stelde hij. “Zijn club doet het dit seizoen ook niet zo goed.” Hoewel Garcia Benteke nog steeds als een doelpuntenmaker beschouwt, ziet hij in Michy Batshuayi een meer geschikte optie.

“Benteke blijft een doelpuntenmaker, maar Batshuayi is dat ook”, aldus Garcia. Daarbij speelt Batshuayi in Europa, wat volgens Garcia een bijkomend voordeel is. “Ook al heeft hij minder speeltijd”, besluit de Fransman.

WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Christian Benteke
Rudi Garcia

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 18:00 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 20:45 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 20:45 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 20:45 San Marino San Marino
Schotland Schotland 20:45 Griekenland Griekenland
Malta Malta 20:45 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 20:45 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 20:45 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 10/10 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 10/10 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 10/10 Zwitserland Zwitserland
België België 10/10 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 10/10 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 10/10 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 10/10 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland

