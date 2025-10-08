Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

De selectie van de Rode Duivels voor de komende interlands roept vragen op over de afwezigheid van Christian Benteke. Bondscoach Rudi Garcia licht zijn keuzes toe en benadrukt dat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn binnen de huidige groep.

Volgens bondscoach Garcia is het niet de bedoeling om op het laatste moment nog een extra aanvaller op te roepen, nu Charles De Ketelaere twijfelachtig is. “Dat zal in principe niet gebeuren”, verklaart hij bij Het Nieuwsblad.

De technische staf heeft gekozen voor 22 veldspelers, terwijl er slechts 20 plaatsen beschikbaar zijn. “Dat betekent dat we bij afwezigheid van de een of de ander al genoeg hebben binnen de groep”, aldus Garcia.

Trossard in de spits

De bondscoach wijst op de veelzijdigheid van bepaalde spelers binnen de selectie. Zo kan Leandro Trossard, actief bij Arsenal, indien nodig ook als spits fungeren. “Leandro Trossard speelt soms ook in die rol bij Arsenal en is in vorm”, verduidelijkte Garcia. “Nog eens, er is geen tekort aan oplossingen voor de positie van nummer 9.”

Naast de vaste kern zijn ook jonge talenten zoals Romeo Vermant (21) en Lucas Stassin (20) in beeld, maar zij werden geselecteerd voor de nationale beloftenploeg. De naam van Christian Benteke kwam eveneens ter sprake. De 34-jarige aanvaller scoorde dit seizoen 9 keer in 22 wedstrijden voor DC United in de Amerikaanse MLS.

Europa

Garcia erkent Bentekes scorend vermogen, maar plaatst kanttekeningen bij zijn situatie. “De MLS is ver weg van hier”, stelde hij. “Zijn club doet het dit seizoen ook niet zo goed.” Hoewel Garcia Benteke nog steeds als een doelpuntenmaker beschouwt, ziet hij in Michy Batshuayi een meer geschikte optie.

“Benteke blijft een doelpuntenmaker, maar Batshuayi is dat ook”, aldus Garcia. Daarbij speelt Batshuayi in Europa, wat volgens Garcia een bijkomend voordeel is. “Ook al heeft hij minder speeltijd”, besluit de Fransman.