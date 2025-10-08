"Poging tot doodslag!" - Politie lanceert opsporing naar drie mannen na brute aanval op Feyenoord-fan

"Poging tot doodslag!" - Politie lanceert opsporing naar drie mannen na brute aanval op Feyenoord-fan
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De politie in Rotterdam zoekt met spoed drie mannen die betrokken waren bij een ernstig incident na de Champions League-kwalificatiewedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe. Het slachtoffer, een supportersbegeleider, liep zware verwondingen op.

Het incident vond plaats op 6 augustus in De Kuip, na de 2-1 overwinning van Feyenoord dankzij een laat doelpunt van Anis Hadj-Moussa. Wat begon als een feestelijke avond eindigde in drama toen Fenerbahçe-fans hun woede richtten op de thuisfans.

Volgens de politie hieven de drie verdachten een zwaar stuk beton op en gooiden dit over de wand die de vakken scheidde. Het slachtoffer kreeg het object op zich en liep onder andere een zware hersenschudding en gebroken hand op.

De gevolgen voor de supportersbegeleider zijn ernstig. Hij kan nog steeds niet werken, lijdt aan hevige hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan niet autorijden. De politie roept getuigen op zich te melden, desgewenst anoniem.

Beschrijving rondgestuurd

De verdachten zouden mogelijk vanuit Turkije of Duitsland naar de wedstrijd zijn gekomen, of Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen. De politie verspreidde ook een omschrijving van de mannen: een stevig gebouwde man met een Fenerbahçe-shirt en baard, een tweede man met ontbloot bovenlijf en kleinere baard, en een derde man in zwarte kleding met gedeeltelijk bedekt gezicht in geel-blauwe kleuren.

Het onderzoek loopt nog en de politie benadrukt dat iedereen met informatie dringend wordt gevraagd zich te melden, om de daders alsnog voor de rechter te krijgen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Feyenoord
Fenerbahçe

Meer nieuws

Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan Analyse

Dit is de top drie van 'minst faire ploeg' in de Jupiler Pro League: twee topclubs bovenaan

17:20
Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

Jan-Carlo Simic (ex-Anderlecht) en Mahamadou Doumbia (ex-Antwerp) krijgen oude JPL-bekende als coach

17:00
Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe

16:30
1
Lierse-speler pakt rood na één minuut spelen: dit is zijn straf

Lierse-speler pakt rood na één minuut spelen: dit is zijn straf

16:05
Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

Vijf goals in vier matchen: ex-speler Gent, STVV en Charleroi maakt het mooie weer... bij beloften Union

16:00
Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit

15:30
2
Mag Club Brugge een klein beetje hoop koesteren? Bayern straks zonder Harry Kane?

Mag Club Brugge een klein beetje hoop koesteren? Bayern straks zonder Harry Kane?

14:32
Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn"

Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn"

14:00
1
Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club

Bayern München-baas spreekt zich uit over de toekomst van Vincent Kompany bij de club

13:30
Rayane Bounida, een sportieve beslissing? Achter de schermen speelt blijkbaar meer

Rayane Bounida, een sportieve beslissing? Achter de schermen speelt blijkbaar meer

12:20
6
Club Brugge had zich deze keer wel enorm vergist: frustraties liepen op in Basecamp

Club Brugge had zich deze keer wel enorm vergist: frustraties liepen op in Basecamp

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/10: Riga

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/10: Riga

12:00
Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures

Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures

12:28
13
OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

OFFICIEEL: José Riga is opnieuw coach in België

12:00
Tussen België en de VS: dit Anderlecht-talent moet een moeilijke keuze maken

Tussen België en de VS: dit Anderlecht-talent moet een moeilijke keuze maken

11:40
1
Patrick Goots is onder de indruk van KV Mechelen-speler: "Dat vind ik een heel straffe zaak"

Patrick Goots is onder de indruk van KV Mechelen-speler: "Dat vind ik een heel straffe zaak"

11:20
1
En daar zullen ze niet blij mee zijn: Verschaeren en Hazard weten wat ze moeten doen als ze willen blijven

En daar zullen ze niet blij mee zijn: Verschaeren en Hazard weten wat ze moeten doen als ze willen blijven

11:02
Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

Rinkelt de kassa binnenkort bij Club Brugge? 'Engelse topclub denkt aan Joel Ordonez'

10:30
Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

Vertrekt hij binnenkort bij Kameroen? Marc Brys kan voor nieuw opvallend avontuur kiezen

10:00
Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

Philippe Albert niet te spreken over afwezigheid van Club Brugge-speler bij Rode Duivels

09:31
5
Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

Bom bij Union? 'Ligue 1-club denkt eraan om Pocognoli weg te kapen bij Union SG'

09:00
4
Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

Filip Joos denkt dat Vincent Kompany een ongelooflijke droom heeft dit seizoen: "En het kan"

08:41
2
Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

Eén minuut is genoeg: hoe Axel Witsel een record van 102 jaar oud bij de Rode Duivels kan breken

08:20
3
Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

Strijd om Club Brugge-speler Nicolo Tresoldi barst los: "We praten erover"

08:00
Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

Cristiano Ronaldo doet verrassende uitspraken over zijn toekomst

07:40
Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

Blessure blijkt ernstiger dan gedacht: bondscoach Garcia vreest lange afwezigheid van belangrijke Rode Duivel

07:20
1
"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

"Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos"

07:00
4
Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken? Analyse

Hoever kan KAA Gent dit seizoen écht raken?

06:00
9
Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

Gewezen Buffalo twijfelt plots: komen de Rode Duivels dan toch nog in aanmerking?

06:30
5
Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

Diepe malaise bij Royal Antwerp: "Belachelijk voor een ploeg die twee jaar geleden kampioen werd"

23:00
25
Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

Marc Coucke breekt de stilte: "Merci voor het vertrouwen in de mooiste club van het land"

22:30
🎥 Mishel supertrots op Courtois om aanvoerdersband, De Ideale Wereld gaat opnieuw helemaal los De derde helft

🎥 Mishel supertrots op Courtois om aanvoerdersband, De Ideale Wereld gaat opnieuw helemaal los

22:00
Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

Anderlecht plots derde: "Ik zou met zo'n rapport niet moeten thuiskomen"

21:40
5
Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

Done deal: Zulte Waregem toont aanvallende ambitie en komt met meerjarig contract

21:20
Filip Joos en Wesley Sonck pessimistisch voor Club én Union en scherp voor arbitrage

Filip Joos en Wesley Sonck pessimistisch voor Club én Union en scherp voor arbitrage

21:00
3
De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette

20:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 8
NAC NAC 1-2 FC Groningen FC Groningen
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 3-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-0 FC Volendam FC Volendam
Zwolle Zwolle 0-4 PSV PSV
Heerenveen Heerenveen 2-1 Excelsior Excelsior
FC Twente FC Twente 2-1 Heracles Heracles
Feyenoord Feyenoord 3-2 Utrecht Utrecht
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Telstar Telstar
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1-1 NEC NEC

Nieuwste reacties

Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 'Toekomst van Nathan De Cat bij Anderlecht onder druk' Swakken Swakken over Monsterschorsing voor 1B-speler: maar liefst negen matchen aan de kant na incident tegen RSCA Futures FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Duurste sportevenement ooit! WK-prijzen swingen de pan uit, dit weten we tot nu toe Stigo12 Stigo12 over Rol van Axel Witsel bij Rode Duivels verdeelt: "Dat zou belachelijk zijn" DiegoMaradona DiegoMaradona over Rayane Bounida, een sportieve beslissing? Achter de schermen speelt blijkbaar meer Test12 Test12 over "Bij Anderlecht is het zoeken naar lichtpunten in de duisternis, Standard terecht boos" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Zoveel verdienen onze Rode Duivels bij hun clubs: Courtois héél duidelijk op plaats nummer 1 FCB vo altijd FCB vo altijd over De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette Eldonte Eldonte over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit DJAMBO DJAMBO over Standard hakt knoop door en voegt speler toe aan de A-kern Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved