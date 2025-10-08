"Poging tot doodslag!" - Politie lanceert opsporing naar drie mannen na brute aanval op Feyenoord-fan

De politie in Rotterdam zoekt met spoed drie mannen die betrokken waren bij een ernstig incident na de Champions League-kwalificatiewedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe. Het slachtoffer, een supportersbegeleider, liep zware verwondingen op.

Het incident vond plaats op 6 augustus in De Kuip, na de 2-1 overwinning van Feyenoord dankzij een laat doelpunt van Anis Hadj-Moussa. Wat begon als een feestelijke avond eindigde in drama toen Fenerbahçe-fans hun woede richtten op de thuisfans.

Volgens de politie hieven de drie verdachten een zwaar stuk beton op en gooiden dit over de wand die de vakken scheidde. Het slachtoffer kreeg het object op zich en liep onder andere een zware hersenschudding en gebroken hand op.

De gevolgen voor de supportersbegeleider zijn ernstig. Hij kan nog steeds niet werken, lijdt aan hevige hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan niet autorijden. De politie roept getuigen op zich te melden, desgewenst anoniem.

Beschrijving rondgestuurd

De verdachten zouden mogelijk vanuit Turkije of Duitsland naar de wedstrijd zijn gekomen, of Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen. De politie verspreidde ook een omschrijving van de mannen: een stevig gebouwde man met een Fenerbahçe-shirt en baard, een tweede man met ontbloot bovenlijf en kleinere baard, en een derde man in zwarte kleding met gedeeltelijk bedekt gezicht in geel-blauwe kleuren.

Het onderzoek loopt nog en de politie benadrukt dat iedereen met informatie dringend wordt gevraagd zich te melden, om de daders alsnog voor de rechter te krijgen.