Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Na een woelige periode met ups en downs lijken de Rode Duivels weer op de goede weg onder Rudi Garcia. Toch klinkt er snel kritiek, en dat stoort Koni De Winter. De verdediger roept de fans op om volop achter het team te staan.

De Rode Duivels hebben de laatste jaren veel ups en downs gehad. Het grootste dieptepunt zal de nederlaag tegen Israël zijn, iets minder dan een jaar geleden.

Nadien volgde het ontslag van Domenico Tedesco en de aanstelling van Rudi Garcia. Sindsdien loopt het beter, wat de fans graag zien. Toch is er snel kritiek, wat komt door de hoge verwachtingen. Verdediger Koni De Winter heeft in ieder geval een duidelijke boodschap voor de supporters.

Allemaal achter de Rode Duivels

"Zouden we niet gewoon met zijn allen de nationale ploeg steunen?", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Wij zijn België, een klein land. Het is niet zo dat het ons beïnvloedt, maar de kritische houding van de buitenwereld is wel een themaatje binnen de groep. Het is precies nooit genoeg."

De Winter is zich ervan bewust dat de verwachtingen nu eenmaal hoog zijn. "We doen altijd ons best, geven alles voor het land, en zullen dan wel zien waar het schip strandt."





"Tuurlijk willen we ons kwalificeren voor het WK, en willen we straks op het eindtoernooi ver geraken. Maar dat kunnen we niet alleen: we hebben elke Belg nodig. En dan, wie weet…", besluit de speler van AC Milan.