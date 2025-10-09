Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Pas aangekomen bij Stade de Reims, op huurbasis van Coventry City, sprak Norman Bassette over zijn eerste stappen bij de club uit de Champagnestreek, de transferperiode en zijn selectie bij de nationale U21.

De zomer was niet makkelijk voor hem. "Opnieuw heb ik een heel moeilijke transferperiode meegemaakt. Blijkbaar begint dat een gewoonte te worden… Het was lastig, want Coventry had me opzijgeschoven. De club wilde me houden, maar Frank Lampard en zijn staf maakten duidelijk dat ze niet meer op mij rekenden."

"Daarom moest ik op zoek naar een nieuwe club. Maar het belangrijkste is nu dat ik me goed voel, gelukkig ben bij Reims en weer voetbal kan spelen. Ik ben vastberaden om er een goed seizoen van te maken", vervolgde hij tegenover Le Soir.

Zijn aanpassing bij zijn nieuwe club verloopt goed. "Tot nu toe gaat alles prima. Zoals je kunt zien, vertrouwt de coach me, ik krijg speeltijd en ik heb mijn eerste doelpunt gescoord tegen Clermont. Natuurlijk had ik wat tijd nodig om me aan te passen aan de competitie, zeker omdat ik zes maanden niet had gespeeld. In het begin was het wat moeilijk, maar nu voel ik dat ik er fysiek weer goed in zit. Het feit dat er Belgen in de groep zitten, zoals Vincent Burlet en Théo Leoni, heeft mijn integratie ook makkelijker gemaakt."

Interesse van Anderlecht in Norman Bassette?

Stade de Reims was niet de enige geïnteresseerde club. "Er waren inderdaad meerdere opties, onder andere Schalke, KV Mechelen en Anderlecht. Maar omdat ik mijn prioriteit op één club had gelegd en er nog maar drie dagen in de transferperiode overbleven, wilde ik geen risico nemen om opnieuw onderhandelingen te beginnen en deze kans te missen."





Hij maakt zich nu op om tijdens deze interlandbreak uit te komen voor België U21. Bassette, die al eens werd opgeroepen voor de Rode Duivels, hoopt ooit terug te keren naar de A-ploeg. "Iedere speler bij de U21 droomt ervan om naar de A-ploeg te gaan, dat is normaal. Maar je moet stap voor stap werken en niets overslaan. Vandaag speel ik in de Ligue 2, dat is mijn niveau. Nu is het aan mij om mijn potentieel te tonen en er een sterk seizoen van te maken."