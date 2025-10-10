EXCLUSIEF: Ex-RWDM-voorzitter Thierry Dailly wint processen tegen eigenaar John Textor

Thierry Dailly, de voormalige voorzitter van RWDM, heeft zijn juridische strijd met de huidige eigenaar John Textor volledig in zijn voordeel zien uitdraaien. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel sprak zich in twee afzonderlijke vonnissen uit ten gunste van Dailly.

Textor had Dailly twee jaar geleden abrupt ontslagen en hem in het openbaar beschuldigd van fraude en misbruik van clubfondsen. De Amerikaan beweerde dat Dailly geld zou hebben verduisterd uit de clubkas, maar de rechtbank heeft die aantijgingen nu volledig van tafel geveegd.

In het eerste vonnis, uitgesproken in december 2024, oordeelde de rechter dat RWDM verplicht is openstaande schulden aan Dailly’s bedrijf MFCL Consulting te vereffenen.

Rechtbank oordeelt dat Thierry Dailly geen geld verduisterde

Een tweede vonnis, van april 2025, bevestigt dat ook Dailly persoonlijk nog geld tegoed had van de club. De rechtbank maakte in beide gevallen korte metten met de beschuldigingen van Textor en stelde dat de vorderingen van RWDM ongegrond waren.

De club werd veroordeeld tot de betaling van de verschuldigde sommen, vermeerderd met intresten en gerechtskosten.

Opvallend: RWDM heeft geen beroep aangetekend tegen de uitspraken, waardoor beide vonnissen definitief zijn. Daarmee erkent de club impliciet de beslissingen van de rechtbank.

