Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

De Belgische U19 namen het in een vriendschappelijke wedstrijd in Marbella op tegen Engeland. Ondanks hun inzet moesten de jonge Duivels met 4-1 hun meerdere erkennen.

Onder de zon van Marbella speelden de Belgische U19 zaterdagvoormiddag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland. Na drie opeenvolgende zeges wilden de jonge Duivels hun goede reeks voortzetten en zich meten met een topland.

De Engelsen toonden echter meteen hun kracht. Sneller, preciezer en dominanter zetten ze België van bij de start onder druk. De U19 probeerden het tempo te volgen, maar moesten uiteindelijk buigen.

Einde van de reeks

De uitslag liet weinig aan de verbeelding over: 4-1 voor Engeland. De jonge sensatie Mikey Moore scoorde een hattrick. België redde de eer via Kaye Furo, aanvaller van Club Brugge.

Deze nederlaag maakt een einde aan een mooie reeks van drie overwinningen, maar zal ongetwijfeld als leermoment dienen. De Belgische jongeren toonden inzet en karakter, ondanks de duidelijke cijfers.

De volgende afspraak is een vriendschappelijke wedstrijd op 14 oktober tegen de VS. Op 12 november volgt een wedstrijd tegen Noord-Macedonië, meer specifiek een kwalificatiematch voor Euro 2026.