Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

KV Kortrijk kan eindelijk beroep doen op Cassius Mailula. De Zuid-Afrikaan streek deze week neer in ons land en sprak op zaterdag voor het eerst over zijn overstap naar de Challenger Pro League.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar verwachten er veel van: Cassius Mailula is eindelijk aangekomen bij KV Kortrijk. Hij wordt gehuurd van Toronto FC uit de MLS. In een gesprek op de clubkanalen spreekt de nieuwe KVK-speler voor het eerst.

"Eindelijk ben ik hier. Ik heb de stad al gezien, die is heel leuk. Ik denk dat het lang genoeg geduurd heeft en ik kan niet wachten om eraan te beginnen", spreekt Mailula vol ongeduld over zijn eerste dagen bij de West-Vlamingen.

Speler met diepgang

Wat mogen de supporters van de Kerels verwachten van een nieuwe speler? "Ik zou mezelf als een creatieve speler omschrijven. Ik wil scoren en het team helpen om beter te spelen. Ik duik vaak in de ruimte achter verdedigers om daar ruimte te creëren", aldus de Zuid-Afrikaan.

"Ik heb vooral voor Kortrijk gekozen omdat het in Europa is. Het is mijn droom om voor een grote club in Europa te spelen en volgens mij is dit een goede stap in mijn carrière om die droom waar te maken", vertelt Mailula over zijn ambitites.

De eerste opdracht voor Mailula met zijn nieuwe werkgever staat volgende week zaterdag op het menu. Dan trekt KV Kortrijk naar de Planet Group Arena om de nederlaag tegen SK Beveren door te spoelen met een overwinning op het veld van Jong KAA Gent.