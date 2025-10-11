Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"

Nieuwe Kortrijk-aanvaller toont zich ambitieus: "Dat is mijn droom"
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 533

KV Kortrijk kan eindelijk beroep doen op Cassius Mailula. De Zuid-Afrikaan streek deze week neer in ons land en sprak op zaterdag voor het eerst over zijn overstap naar de Challenger Pro League.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar verwachten er veel van: Cassius Mailula is eindelijk aangekomen bij KV Kortrijk. Hij wordt gehuurd van Toronto FC uit de MLS. In een gesprek op de clubkanalen spreekt de nieuwe KVK-speler voor het eerst.

"Eindelijk ben ik hier. Ik heb de stad al gezien, die is heel leuk. Ik denk dat het lang genoeg geduurd heeft en ik kan niet wachten om eraan te beginnen", spreekt Mailula vol ongeduld over zijn eerste dagen bij de West-Vlamingen.

Speler met diepgang

Wat mogen de supporters van de Kerels verwachten van een nieuwe speler? "Ik zou mezelf als een creatieve speler omschrijven. Ik wil scoren en het team helpen om beter te spelen. Ik duik vaak in de ruimte achter verdedigers om daar ruimte te creëren", aldus de Zuid-Afrikaan.

"Ik heb vooral voor Kortrijk gekozen omdat het in Europa is. Het is mijn droom om voor een grote club in Europa te spelen en volgens mij is dit een goede stap in mijn carrière om die droom waar te maken", vertelt Mailula over zijn ambitites.

De eerste opdracht voor Mailula met zijn nieuwe werkgever staat volgende week zaterdag op het menu. Dan trekt KV Kortrijk naar de Planet Group Arena om de nederlaag tegen SK Beveren door te spoelen met een overwinning op het veld van Jong KAA Gent.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Cassius Mailula

Meer nieuws

🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

🎥 Matchfixing? Onwaarschijnlijke owngoal, geblunder van doelman, fout van scheids, ...: ongeziene beelden

16:30
Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

16:00
1
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

15:30
2
Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

15:00
'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel'

14:30
2
Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels

14:00
4
Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

13:15
KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink

13:30
3
Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

Voormalige Cercle-spits trapt Japan langszij in wedstrijd vol (ex-)JPL-spelers

12:45
Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

Is hij nu helemaal vertrokken? Jonge speler van Anderlecht opnieuw de held met twee goals

13:00
SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

SK Beveren-aanvoerder weet weer wat verliezen is na kansloze nederlaag

12:10
Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

Keuzestress voor Mo Messoudi? Beerschot-aanvaller scoort opnieuw voor zijn land

11:45
Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

Eén Rode Duivel zegt wat iedereen denkt: "We missen Lukaku enorm"

12:30
2
DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen

11:40
2
Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig"

12:00
9
Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

Philippe Albert heel streng voor keuze Rudi Garcia: "Zijn basisplaats was een mislukking"

11:20
6
Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

Beloftencoach Swerts pikt er één speler uit na fantastische 0-7 tegen Wales (en het is niet Vermant of Stassin

11:00
1
Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

Europese pers hard voor Rode Duivels en voor eentje in het bijzonder: "Hij maakte er een rommeltje van"

10:30
Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

10:00
3
Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" Reactie

Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen"

09:15
17
Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

Goed nieuws in aanloop naar de match tegen Wales: hij komt zo goed als zeker in de basis

09:30
Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

Anderlecht lijkt alvast één beslissing te hebben genomen rond voorzitterschap van de club

09:00
Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

Van Union over Antwerp tot Anderlecht: ex-speler onder Rik De Mil legt uit waarom iedereen zo gek van hem is

08:40
Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen"

08:20
3
Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

Marouane Fellaini doet opmerkelijke onthulling: "Ik kon naar Club Brugge"

08:00
1
Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat

07:20
19
Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

Herstructurering Anderlecht maakt slachtoffers: twee oudgedienden ontslagen

07:40
Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?"

07:00
14
Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

Marc Degryse en Steven Defour zijn duidelijk na zéér frustrerende avond voor de Rode Duivels

06:30
Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn" Reactie

Gefrustreerde Hans Vanaken, die wel uitblonk: "Je moet gefocust genoeg zijn"

06:00
1
Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord Reactie

Wat iedereen zich afvroeg... "Waarom gebruikte Rudi Garcia hem niet?" - Bondscoach gaf antwoord

23:34
14
Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

Onze punten voor de Rode Duivels: "Hij had drie assists kunnen hebben", maar voor de rest veel middelmaat

22:54
8
Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

Akkoord in de maak? Denis Odoi speelt wedstrijd met Challenger Pro League-club

18:20
Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

Deze JPL-club zit met de handen in het haar na gelijkspel van de Rode Duivels

23:15
Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

Héél frustrerende avond voor Rode Duivels: weeral niet voorbij de geparkeerde dubbeldekker van Noord-Macedonië

22:39
Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

Lucas Stassin windt er geen doekjes om na niet-selectie Rode Duivels

22:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 9
Seraing Seraing 2-3 Lommel SK Lommel SK
Francs Borains Francs Borains 3-3 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-4 KAA Gent KAA Gent
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 2-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-3 SK Beveren SK Beveren
Luik FC Luik FC 5-0 Jong Genk Jong Genk

Nieuwste reacties

1872 1872 over OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales kerim kerim over Anderlecht neemt - mogelijk omstreden - beslissing rond Nathan De Cat IXL IXL over Er toch maar beter geen loterij van maken: dit zijn de scenario's die op tafel liggen voor Rode Duivels IXL IXL over KRC Genk komt met vlammend statement over Rik De Mil en Thorsten Fink Geert66 Geert66 over 'Kassa kassa? Club Brugge gaat strijd aan met PSV en Porto voor Mexicaanse parel' Vital Verheyen Vital Verheyen over Peter Vandenbempt is zeer scherp voor Anderlecht in situatie rond Nathan De Cat Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Jérémy Doku haalde letterlijk alles uit de kast, maar... "Ik heb het zelf ook laten liggen" André Coenen André Coenen over Onbegrip voor Garcia na pijnlijke 0-0: "Als je hem nu niet brengt, wanneer dan wel?" Deinge Deinge over Nog meer problemen: DAZN komt met héél slecht nieuws bij de Pro League, die alle clubs op de hoogte stelt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved