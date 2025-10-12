De hereniging die we allemaal willen zien: Messi en Suarez wachten op... Neymar

Messi, Suarez en Neymar. Drie namen die tussen 2014 en 2017 bij FC Barcelona samen de meest gevreesde aanvalslinie van Europa vormden. Samen scoorden ze in die drie jaar 364 goals en gaven ze 173 assists.

De legendarische ‘MSN’-trio leek toen onverslaanbaar, maar hun paden splitsten zich: Neymar trok naar PSG, Messi vertrok later naar Inter Miami, en Suarez belandde bij Atlético Madrid.

Sinds vorig jaar spelen Messi en Suarez samen bij Inter Miami. Samen met oud-Barça-spelers Jordi Alba en Sergio Busquets brengen zij het Barça-DNA naar de Verenigde Staten. Maar na dit seizoen nemen Alba en Busquets afscheid van het veld, waardoor er ruimte vrijkomt in het budget en de club op zoek moet naar versterking.

Hereniging MSN in de maak?

Volgens verschillende Amerikaanse bronnen kijkt Inter Miami naar Neymar om het trio opnieuw te vormen. De 33-jarige Braziliaan keerde onlangs terug naar Santos na een moeizame periode in Saoedi-Arabië. Ook in Brazilië loopt het nog stroef, met een ploeg die strijdt tegen degradatie en veel media-aandacht rondom Neymar.

Het contract van Neymar bij Santos loopt in december af. Dat maakt een transfer naar de Verenigde Staten mogelijk. Zijn entourage zou een overstap naar Miami niet afwijzen, gezien de kans om zijn carrière nieuw leven in te blazen en zich voor te bereiden op het WK met Brazilië volgend jaar. Of Neymar fysiek nog zijn absolute topniveau kan halen, blijft een vraagteken.

Intussen werkt Inter Miami ook aan verlengingen voor Messi en Suarez, beiden 38 jaar oud. Hun contracten lopen aan het einde van dit jaar af, maar de verwachting is dat ze nog minstens een seizoen blijven. Zo kan de club de continuïteit van het aanvallende duo veiligstellen.